У Харкові обговорять «розумні» парковки та цифровізацію медицини

Нова зустріч у рамках проєкту «Smart Talks» відбудеться у п'ятницю, 13 березня, в «Science Park Synergy» (пр. Науки, 14).
«Smart Talks» - це регулярний захід, мета якого - побудова діджитал-спільноти шляхом поширення ідей розвитку «розумного» міста. На кожній зустрічі виступають три спікери, яким відводиться по 15 хвилин для викладу своєї інноваційної ідеї або перспективного проєкту.
На черговому заході обговорюватимуться такі теми:
1. «Цифрова грамотність».
2. «Smart-парковки».
3. «E-health» - цифровізація медицини».
Початок заходу - о 19:00. Вхід - вільний, але за умови попредньої реєстрації.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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