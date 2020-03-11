11.03.2020 16:48

У Харкові обговорять «розумні» парковки та цифровізацію медицини

Нова зустріч у рамках проєкту «Smart Talks» відбудеться у п'ятницю, 13 березня, в «Science Park Synergy» (пр. Науки, 14).



://city.kharkov.ua

«Smart Talks» - це регулярний захід, мета якого - побудова діджитал-спільноти шляхом поширення ідей розвитку «розумного» міста. На кожній зустрічі виступають три спікери, яким відводиться по 15 хвилин для викладу своєї інноваційної ідеї або перспективного проєкту.



На черговому заході обговорюватимуться такі теми:

1. «Цифрова грамотність».

2. «Smart-парковки».

3. «E-health» - цифровізація медицини».



Початок заходу - о 19:00. Вхід - вільний, але за умови попредньої реєстрації.