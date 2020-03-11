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11.03.2020  13:20   

У харківському притулку провели тренінг зі спілкування з тваринами

Навчальний тренінг для учасників проєкту «Курс універсального волонтера» провели у КП «Центр поводження з тваринами».


://city.kharkov.ua

Як повідомили у притулку, на курсі навчають вести волонтерську діяльність у дитячих будинках, установах для літніх людей, а також надавати допомогу бездомним тваринам. Учасникам тренінгу розповіли про правила спілкування з тваринами з міського притулку і дали можливість налагодити з ними контакт.

«Центр поводження з тваринами співпрацює з багатьма громадськими і державними структурами у плані навчання правилам безпечного спілкування. Це найрізноманітніший досвід: починаючи від навчання волонтерів, дітей у школах, закінчуючи інспекторами різних підприємств, які за родом діяльності контактують з не завжди доброзичливими собаками, які охороняють територію», - розповіли у Центрі поводження з тваринами.

У притулку зазначили, що чекають волонтерів на Дні відкритих дверей, щоб вони, використовуючи нові знання, допомогли співробітникам підприємства знайти безпритульним тваринам сім'ю.

Источник:   ХГС
 Тэги:  притулок, тварини, тренінг
 
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