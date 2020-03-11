11.03.2020 12:21

В харьковской колонии религиозная община с размахом отпраздновала еврейский праздник Пурим (ФОТО)

Название праздника происходит от слова «пур» (аккадское «пуру» — «жребий»), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев. Этим днем верующие, обычно, заканчивают пост.



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10 марта 2020 в государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№43)» посетил представитель Харьковской еврейской диаспоры Леви Райцес.

Для осужденных учреждения был проведен церемониальные мероприятия по случаю еврейского праздника Пурим.

По традиции празднование в этот день все присутствующие переодеваются в маскарадные костюмы и читают свиток Эстер.

Главная церемония Пурима и его завещание - это публичное чтения присутствующим религиозного свитка Эстер, который был передан осужденным учреждения главным раввином Харькова и Харьковской области Мойшей Московичем.