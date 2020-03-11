11.03.2020 09:01

250 тысяч деревьев высадят на Харьковщине за сутки

Область присоединилась к акции «1 000 000 деревьев за 24 часа», которая пройдет в рамках проекта «Озеленение Украины».



// ХОГА

В рамках акции 21 марта на Харьковщине высадят 250 тысяч деревьев.

По информации и.о. начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игоря Тимочко, в высадке деревьев в Харьковской области уже согласились принять участие около 3000 волонтеров. Регистрация волонтеров продолжается (все подробности есть на сайте проекта «Озеленение Украины»).

«В пределах Харьковской области планируем высадить 250 тысяч деревьев. Это будут и сеянцы, и саженцы. У нас уже определены локации, где будем высаживать. Сеянцы - в пределах лесного фонда, а саженцы - в пределах населенных пунктов: поселки, села, города, парки, скверы, территории возле домов, школ, больниц», - рассказал Игорь Тимочко.

Он отметил, что за всеми деревьями, которые высадят во время акции, будут ухаживать и в дальнейшем.

«Осенью мы сделаем инвентаризацию - проверим все деревья, которые были высажены, все ли они принялись», - добавил и.о. начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Организаторы проекта «Озеленение Украины» отмечают, что высадка деревьев является очень важным процессом, но цели – более глобальные.

«У нашей акции 3 цели, - пояснил президент CEO Club Ukraine, организатор проекта «Озеленение Украины» Сергей Гайдайчук. - Первая - это создать коллективную историю успеха украинцев, когда в один день все регионы страны, десятки тысяч волонтеров, бизнес, власть, университеты, молодежь - все вместе делают такую коллективную историю успеха. Другая история - это все-таки формирование нового экосознания. Когда мы привлекаем много людей к высадке деревьев - это лучший способ изменения сознания, потому что тот человек, который посадил дерево, потом будет и защищать. Поэтому вторая цель - сделать эту идею трендовой, модной и привлечь миллионы людей к этой акции. И третья цель - создать положительный имидж для страны. Показать всему миру, что Украина может не только просить и генерировать отрицательные новости, но и вносить положительный вклад в борьбу с изменениями климата. Поэтому мы планируем осенью объединить 100 стран и высадить 100 млн деревьев, подключив всех украинцев по всему миру, и продемонстрировать планете, как украинцы умеют объединяться».