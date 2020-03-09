09.03.2020 11:58

В Харькове отметили день рождения Кобзаря (ФОТО)

Около 500 человек 9 марта собрались возле памятника Т.Г. Шевченко для чествования памяти выдающегося поэта.



// ХОГА

В церемонии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители областной власти, а также депутаты, дипломаты, духовенство, студенты.

«Тарас Шевченко - это фигура, которая объединяет нас всех. Он прожил непростую жизнь, но пронес через годы любовь к Украине, которую без устали выражал в своем многогранном творчестве. И нам, по примеру Тараса Шевченко, надо помнить и беречь то, что нас объединяет как нацию. Неважно, на каком языке мы говорим, какие книги читаем, главное - что в день рождения Кобзаря мы все пришли сюда, к этому памятнику, чтобы отдать должное тем идеям, которые исповедовал в своих произведениях Тарас Шевченко», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

На большом экране, установленном возле памятника, показали документальный фильм о Тарасе Шевченко из серии «Великие украинцы».

После этого состоялись выступления народных коллективов области, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 50 сотрудников полиции ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские, отметили в ГУ НП.





