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09.03.2020  11:58   

В Харькове отметили день рождения Кобзаря (ФОТО)

Около 500 человек 9 марта собрались возле памятника Т.Г. Шевченко для чествования памяти выдающегося поэта.


// ХОГА

В церемонии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители областной власти, а также депутаты, дипломаты, духовенство, студенты.

«Тарас Шевченко - это фигура, которая объединяет нас всех. Он прожил непростую жизнь, но пронес через годы любовь к Украине, которую без устали выражал в своем многогранном творчестве. И нам, по примеру Тараса Шевченко, надо помнить и беречь то, что нас объединяет как нацию. Неважно, на каком языке мы говорим, какие книги читаем, главное - что в день рождения Кобзаря мы все пришли сюда, к этому памятнику, чтобы отдать должное тем идеям, которые исповедовал в своих произведениях Тарас Шевченко», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

На большом экране, установленном возле памятника, показали документальный фильм о Тарасе Шевченко из серии «Великие украинцы».

После этого состоялись выступления народных коллективов области, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 50 сотрудников полиции ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские, отметили в ГУ НП.



 

Тэги:  возложение цветов, харьков, шевченковские дни, охрана порядка, охрана, полиция
 
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