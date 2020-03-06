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06.03.2020  15:20   

В Основ'янському районі жінок привітали з 8 Березня (ФОТО)

Урочистості, присвячені Міжнародному жіночому дню, відбулися 5 березня у Муніципальному центрі культури та аматорського мистецтва.


//city.kharkov.ua
У заході взяли участь близько 600 представниць району.
 
З вітальними словами до присутніх звернулася голова Адміністрації Основ'янського району Ганна Головчанська, яка побажала жінкам щодня почуватися щасливими і коханими. Кращим представницям різних професій вона вручила грамоти.
 
Після урочистої частини жінок привітали творчі колективи району, оркестри Харківського вищого коледжу мистецтв і Харківського музичного училища ім. Лятошинського, соліст ВІА «Синій птах» Василь Єгоров.
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  8 марта, женский день, харьков, поздравление
 
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