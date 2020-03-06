06.03.2020 17:36

Звездное 8 Марта: женский день на стадионе, сирень в начале марта и укулеле в подарок

В преддверии весеннего праздника известные артисты и телеведущие «Интера» поделились тем, как обычно отмечают 8 Марта, какие подарки девушки любят получать, а мужчины – дарить своим женщинам в этот день. А также рассказали о самом запоминающемся праздновании.



// inter.ua

Ирина Билык:«В этом году я буду праздновать 8 Марта и в Киеве, и в Одессе. Это мои любимые города. Мои друзья и подружки будут со мной. Не скрою, люблю внимание, нежные слова, подарки и цветы. Наверняка в этот день будут какие-то подарки от моих любимых зрителей и слушателей. Обычно они всегда поздравляют меня красивыми букетами, стихами и картинами. У меня дома очень много моих портретов, которые мне подарили поклонники. Я часто рассматриваю их и мечтаю о большой квартире в Киеве, чтобы я могла повесить все эти картины на стену.



Чем в этом году порадует меня муж, Аслан Ахмадов, не знаю. Но наверняка это будет что-то необычное. Несколько лет назад к 8 Марта Аслан подарил мне эпатажную фотосессию, о которой я давно мечтала... Для меня он – бог фотографии!»

Виталий Козловский: «Для меня 8 Марта всегда останется праздником. У меня он ассоциируется с весной, с чем-то добрым, светлым, с новыми надеждами. Еще это воспоминания детства, как в этот день поздравлял маму. Как своими руками создавал поздравительную открытку: складывал пополам лист бумаги, рисовал на нем восьмерку, цветочки, писал внутри пожелания… Где-то доставал подснежники. В то время это делали все дети. Это был какой-то праздник тепла. Он у меня всегда ассоциируется с мамой и еще – с моим появлениям на свет. У меня день рождения 6 марта. Я очень благодарен своим родителям за то, что дали мне жизнь! Мама говорила, что сама себе сделала подарок – родила меня в канун 8 Марта.

Я всегда поздравляю с этим праздником своих родных и близких женщин. И, конечно же, моих поклонниц. Обычно в этот день я работаю: пою и создаю праздник и хорошее настроение женщинам. Так будет и в этом году. А сразу после 8 Марта я презентую новую песню. Конечно же, о любви. Она называется «Вдома» – о том, что дом не там, где твои вещи, а там, где тебя любят и ждут. Хочется как-то удивлять и радовать женщин. А что может сделать артист? Дарить положительные эмоции».

Анастасия Даугуле, ведущая программы «Утро с Интером»: «Идеальное 8 Марта для меня – проснуться и увидеть любимые глаза и охапку тюльпанов, а еще почувствовать аромат готового завтрака из кухни. И ни в коем случае не читать новости, даже Интернет не открывать, телефон лучше вообще дома оставить. И целый день гулять по расцветающему городу, дышать весной, радоваться и радовать. Что может быть лучшим подарком для меня? Только не новая сковорода с суперпокрытием! И ни в коем случае не набор каких-нибудь полезностей для дома. Лучший подарок – не для хозяйки, а для женщины. Цветы, духи, украшения, путешествия.

Однажды 8 марта участвовала в марафоне. В нем принимали участие только девушки, а у нас нет такого доминирующего стремления – победить любой ценой, зубами выгрызть медаль. Поэтому это был самый доброжелательный, красивый и стильный забег».

Злата Огневич:«8 Марта у меня ассоциируется с маминым праздником. В детстве мы с сестрой рисовали разные картинки, покупали цветы, готовили праздничный ужин и поздравляли маму. А она говорила, что идеальный подарок для нее – наше с сестрой послушание (улыбается). Я считаю, для подарков, проявления любви и заботы подойдет любая дата, а маленькие праздники можно устраивать себе хоть каждый день. Если говорить о самых запоминающихся праздниках – однажды 8 Марта я провела на сцене, у меня был концерт для студентов. В этот день у меня был просто океан цветов! А когда я училась в школе, со мной и моей подругой произошел забавный случай на 8 Марта. Мы собирались на дискотеку, где работал парень, который в то время мне очень нравился. Мы даже разработали план «захвата» этого парня. А когда собрались выходить, у входной двери заел замок, и мы не смогли ее открыть! Мы четыре часа бились над ним, пытались его разобрать, но все безуспешно. Мы и плакали, и смеялись, весь наш красивый мейкап и прически «завяли», так и не попав на вечеринку. Праздник не удался, зато мы запомнили его на всю жизнь!»

Анатолий Бондаренко, ведущий программы «Жди меня. Украина»:«В нашій сім'ї головним подарунком на 8 Березня завжди були квіти. Так було і в родині моїх батьків, так само і в нас. Улюблені квіти моєї дружини – тюльпани. Вона любить усілякі поєднання кольорів, скажімо, рожевий, бузковий, фіолетовий, білий… і щоб їх було багато. Я знаю ці її вподобання і завжди дарую саме такі квіти. А ще – тюльпани мають бути найсвіжіші. Причому з самого дитинства я привчив до цього й нашого сина… І кожного восьмого березня, рано-вранці, ми з сином тихенько, крадькома виходили з квартири, їхали на базар і купували тюльпани мамі й дружині, та всім жінкам: бабусі, тьоті, тещі… А потім шумно заходили в дім і весело вітали: «Зі святом!» Традиція залишилась. І от кожного 8-го березня, на світанку, поки дружина ще спить чи робить вигляд, що спить, я їду на базар і купую свіжі тюльпани… А ще – заздалегідь бронюю столик у ресторані. Таке от у нашій сім’ї 8 Березня – Свято Її Величності – Жінки…

А коли я був малим і кишенькових грошей на квіти не було, напередодні 8 Березня бігав у яр і нарізав чималий букет «котиків» – гілочок верболозу. Приносив тишком-нишком до себе в кімнату, ставив у літрову банку з водою і ховав за ліжком. За день-два в теплі «котики» ставали пухнастими, і вранці 8 березня мама була дуже щаслива такому букету…»

Жанна Тихонова, ведущая программы «Жди меня. Украина»:«8 Марта – это же не день рождения и не Новый год, поэтому грандиозных подарков на этот праздник не жду и сама не готовлю. Разве что нечтомилое, девичье – для подружек: книги, косметику, духи, детали интерьера... Но тюльпаны – обязательно! В этом году, чувствую, все будет гораздо серьезнее. Разведка доложила, что в подарок на 8 Марта я получу нежно-голубуюукулеле. Скорей бы праздник, в самом деле! Признаюсь честно: больше меня обрадовал бы только подаренный щенок!»

Андрей Дромов, ведущий программы «Готовим вместе»:«Женщины правят абсолютно всей моей жизнью. Моя жена – это для меня все. Моя мама дала мне жизнь. Моя дочка – мой самый главный стимул. Поэтому я обязательно поздравляю своих любимых женщин 8 марта. Я очень предусмотрительный в этом плане, поэтому всегда заранее выбираю подарки, заказываю цветы и готовлю праздничный стол».

Роман Кадемин, ведущий проекта «Большой бокс»:«Нужно дарить женщинам подарки и внимание не только на 8 Марта. Ведь они украшают нашу жизнь! Конечно же, 8 марта у нас будет праздничный стол, будут цветы, которые доставят к нам домой рано утром, пока жена еще будет спать. Если будет теплая погода – пойдем где-то погуляем вместе.

Однажды на 8 Марта я уезжал в командировку в Одессу. В то время я только начинал отношения со своей на то время будущей супругой. Но я не мог не поздравить ее с праздником. Поэтому попросил своего коллегу, чтобы он в этот день подарил Алене цветы и записку от меня».

Александр Лукьяненко, ведущий «Полезной программы»: «8 Марта – это не только о том, что нужно поздравлять в этот день женщин, дарить им цветы, подарки, приготовить борщ и помыть пол. Это еще и история о равноправии. Об этом тоже важно помнить. Что равноправные отношения – это когда вы делите семейные обязанности поровну и не делаете подвига из каких-то бытовых дел. То есть мужчины должны помогать женщинам не только 8 марта.

На работе 8 марта я всегда стараюсь женскую часть коллектива поздравить лично. Всех женщин, которые работают в этот день. Например, программа «Свідок» на НТН выходит и по выходным, и на 8 марта в том числе. Накануне вечером я покупаю ящик цветов в горшках — либо гиацинты, либо нарциссы. В прошлом году, например, было 33 горшочка. И утром 8 марта я вместе с мужской частью коллектива торжественно заходим с этими цветами, конфетами и прочими вкусностями. Некоторые девушки сами вызываются работать в этот день, потому что знают, что им подарят очередной цветок. Особенно радуются те, у кого есть дача: они же потом могут высадить эти гиацинты у себя на клумбе. Этой традиции уже много лет. У некоторых уже есть целая коллекция гиацинтов от Лукьяненко!

Кстати, помню, как однажды на 8 Марта мне захотелось одного человека поздравить как-то необычно. И самый необычный букет, который мне удалось найти в этот день, – это букет сирени. Только не спрашивайте, сколько эти цветы стоили (смеется)».

Дмитрий Чистяков, ведущий проекта «Шесть соток»: «В последнее время у меня 8 марта выпадает рабочий день. Но женщин – родных, близких, коллег и знакомых – в этот день обязательно поздравляю. Считаю, что самый лучший подарок для женщины на праздник, как, впрочем, и в любой другой, будний день, – это любовь и внимание. В этом году своей жене, помимо традиционных подарков, я приготовил не совсем женский – билеты на футбол. Так уж совпало, что в этот день в Киеве играет моя любимая команда. Посмотрим, как отреагирует супруга. Но я не настроен на какой-то банальный вечер. Женский день на стадионе считаю очень оригинальным празднованием (улыбается)».

Марина Искра-Чистякова, ведущая рубрики «Кухонные советы» в «Полезной программе»:«Мой муж меня так избаловал, что у меня практически каждый день – праздник весны. Пару раз в месяц я получаю от Димы цветы – просто так, без повода. Это может быть совсем маленький букетик, большая охапка или один красивый цветок. Моя ваза дома практически никогда не бывает пустой. Первое время я ругала его – мол, не трать деньги. На что Дима отвечал: я их зарабатываю и хочу радовать тебя! Мне кажется, лучший подарок на 8 Марта – это внимание. У каждого свои предпочтения. Но скажу честно:если бы на 8 Марта я получила от мужа сковородку, кастрюлю, утюг или пылесос – очень сильно обиделась бы. Не приемлю бытовых подарков! Духи, книга, украшения или какой-то интересный мастер-класс – вот это подарки для меня. Больше всего мне запомнилось 8 Марта, когда я была беременна. Дима тогда принес целый пакет сладостей: разные батончики, шоколадки, «Киндеры». У меня было впечатление, что наша квартира временно стала шоколадной фабрикой. Ну и, конечно, я никогда не забуду, как впервые получила цветы на 8 Марта от своего 8-месячного сына!»

Телеканал «Интер» искренне поздравляет милых женщин с наступающим 8 Марта! Чтобы этот прекрасный весенний праздник был незабываемым, давайте встретим его вместе! К празднику весны «Интер» приготовил для своих телезрительниц много сюрпризов и подарков. В праздничный уик-энд в эфире телеканала – любимые кинофильмы и спецвыпуски телепроектов, посвященные 8 Марта, премьеры сериалов и концерт с участием известных артистов.

В пятницу, 6 марта:

18:00 – спецвыпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Женские тайны»

В субботу, 7 марта:

10:00 – праздничный выпуск «Полезной программы» об эклерах – десерте, перед которым не устоит ни одна женщина.

11:00 – музыкальная комедия «Берегите женщин».

13:30 – драма «Суета сует».

15:00 – кинокомедия «Самая обаятельная и привлекательная».

16:30 – культовая кинокомедия «Девчата».

18:30 – премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца».

В воскресенье, 8 марта:

9:00 – выпуск кулинарной программы «Готовим вместе», тема которого – праздничные блюда к 8-му Марта

16:00 – премьера турецкого сериала «Не отпускай мою руку»

17:45 – комедийная мелодрама «Мама будет против»

22:15 – праздничный концерт «Песни для любимых» с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Баскова, Стаса Михайлова.

Не пропустите! Настоящее, традиционное 8 Марта – только на «Интере»!