06.03.2020 15:02

Полезная программа: как выбрать эклеры к 8 Марта?

В субботу, 7 марта, в 10:00 на «Интере» – праздничный выпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбрать и приготовить одно из самых любимых пирожных всех женщин мира – эклер. А звездные гости ток-шоу поделятся полезными советами и семейными традициями празднования 8 Марта.



// inter.ua

Перед этим нежным пирожным из заварного теста с кремом внутри не устоит ни одна женщина. Придумал эклер в XVIII веке французский шеф-повар Мари-Антуан Карем, которого называли поваром королей и королем поваров. Десерт хорош тем, что предоставляет безграничное поле для кулинарной фантазии. Современные производители экспериментируют с кремом, глазурью и помадкой – и каждый раз получается абсолютно новый десерт. Неизменными остаются только восхитительный вкус, привлекательный вид и ощущение праздника.

«В переводе с французского «эклер» означает «молния», и действительно, этот десерт съедается молниеносно, – считает ведущий Александр Лукьяненко. – Конечно, каждый день завтракать, обедать и ужинать эклерами диетологи не рекомендуют: этот продукт высококалорийный и содержит много жиров и сахара. Но если знать меру, то от эклеров можно получить и большую пользу: они улучшают память и усиливают чувства. Выбирайте на 8 Марта свежие, качественные и вкусные пирожные. А к ним добавьте бутылочку шампанского и букет цветов!»

Делиться со зрителями полезными советами и рецептами, восхищаться и реализовывать женские мечты в это утро вместе с Александром Лукьяненко будут эксперты-мужчины: телеведущий проектов «Готовим вместе» и «Круче всех» Андрей Доманский, ведущий «Большого бокса» и руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин, диетолог Борис Скачко, эксперт по защите прав потребителей Максим Гончар.

«Люблю эклеры, правда, с одним но: употребляю сладкое лишь до обеда, чтобы не пришлось отрабатывать лишние килограммы в спортзале, – объясняет Роман Кадемин. – Кстати, в мире бокса не так давно был мегафайт: Энди Руис против Энтони Джошуа. Упитанный, но невысокий Руис нокаутировал Энтони, обладателя поистине атлетической фигуры. После поединка Энди поделился рецептом победы: «Я просто ел много сладкого. Именно это помогло мне победить». Так что, мужчины, хотите быть сильными – ешьте эклеры!»

Звездной гостьей этого выпуска «Полезной программы» станет Злата Огневич. Популярная певица – настоящий гурман: она предпочитает альтернативные десерты: «Я большая сладкоежка, но придерживаюсь принципов здорового питания. Эклеры делают для меня по специальному рецепту, без молока, масла, яиц. Они веганские. Но это не значит, что в них мало калорий. Чаще всего веганские десерты даже калорийнее обычных, однако эти калории – полезные. Я пришла на «Полезную программу», чтобы расширить свои гастрономические познания и узнать, какие еще эксклюзивные пирожные есть в мире».

Какие эклеры лучше – фабричные, домашние или из модного бутика? Что калорийнее – тесто или крем? Почему мужчины предпочитают сладкоежек тем, кто постоянно сидит на диете? Сколько можно съесть эклеров, чтобы не поправиться? И как выбрать качественные пирожные к праздничному столу? Ответы на эти и многие другие вопросы – в праздничном выпуске «Полезной программы».

Сюрприз для участниц и зрительниц программы приготовил певец Виталий Козловский и поздравил всех женщин с наступающим праздником весны: «Верьте в себя и улыбайтесь жизни. Когда женщина улыбается, в нее сразу можно влюбиться. Желаю вам быть самыми нужными, нежными, любящими и оставаться для своих мужчин самыми любимыми».

Не пропустите полезные советы, теплые поздравления и трогательные признания в праздничном выпуске «Полезной программы», посвященном эклерам, – в субботу, 7 марта, в 10:00 на «Интере». А повтор этого выпуска ток-шоу можно будет увидеть во вторник, 10 марта, в 10:00.

Также на неделе с 10 по 13 марта в эфире «Интера» телезрители увидят другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 11 марта, в 10:00 на «Интере» – программа о курице гриль.

Курица – частый гость на нашем столе. Поэтому очень важно, чтобы она всегда была качественной и вкусной. Многие из нас любят курицу гриль, считая ее полезнее жареной. Говорят, что именно при таком способе приготовления куриное мясо остается одним из самых низкокалорийных, а еще – обогащенным белком и другими полезными для организма веществами. Так ли это? В чем настоящая ценность курицы гриль? На что надо обращать внимание при покупке этого продукта? Как готовят курицу гриль в разных странах мира? И какие существуют правила этикета при употреблении этого блюда, рассказали эксперты ток-шоу. А звездный гость программы, телеведущий Илья Ноябрев, поделился полезными советами и собственными рецептами.

В четверг, 12 марта, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск о том, на что обращать внимание при выборе авокадо.

Древние ацтеки считали этот плод символом любви и плодородия. «Аукатль» – так они называли авокадо 10 тысячелетий назад. А еще «лесное масло» или «масло бедняка» – за его жирность и дешевизну. Сегодня этот плод можно найти во всех продуктовых магазинах и в меню практически любого ресторана.Так ли полезно авокадо, как уверяют в этом маркетологи? Как правильно выбирать, хранить и готовить простые и изысканные блюда из авокадо? И какие существуют методы дозревания авокадо? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Наталка Карпа.

В пятницу, 13 марта, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о халве.

Подсолнечная, тахинная, молочная, ореховая и даже цветочная… Халва – сладкий десерт родом с Востока, название которого в переводе с арабского означает просто «сладость». Главными ингредиентами оригинального лакомства были кунжут и орехи. Значительно позднее халва разрослась вариациями и приобрела новые формы и рецептуры, оставляя за собой пальму первенства среди популярных восточных сладостей. В каком случае к употреблению халвы стоит отнестись с осторожностью? Из чего на самом деле она состоит? Насколько она калорийна? И на что обращать внимание при выборе этого лакомства? Ответы ищите в «Полезной программе», звездным гостем которой станет телеведущий Вячеслав Соломка.

А в субботу, 14 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный тушенке (повтор от 04.12.2019)

Вы собираетесь в поход, на дачу или просто у вас нет времени и нужно чем-то быстро и вкусно накормить семью? Тушенка вам в помощь! Главное, чтобы она была качественная. Всегда ли мы знаем, что на самом деле находится в банке? Какое мясо наиболее подходит для приготовления тушенки? Есть ли в ней витамины и другие полезные вещества? Как часто и в каких количествах можно есть тушенку? Кому она противопоказана? И какие изысканные блюда можно приготовить из тушенки? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу, среди которых – телеведущие АндрДоманский и Александр Бондарчук.