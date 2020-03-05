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05.03.2020  14:23   

Жанщины-заключенные в ГУ «Качановская исправительная колония (№ 54)» отметили Всемирный День писателя

Окрыленные лаврами Агаты Кристи, с наступлением весны сиделицы находят выход романтическим чувствам в самодеятельности и конкурсе сочинений и стихов.


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Во время мероприятия осужденными, которые принимают участие в самодеятельных организациях, была организована и проведена информационная беседу, посвященную творчеству выдающихся писателей. Среди осужденных был проведен конкурс сочинений, стихов под эпиграфом Юрия Покальчука: «Жизнь - это поэзия, ежесекундно и мы можем переживать ее в полную силу и можем быть глухими и слепыми к ней».

Лучшие произведения были размещены на выставке, с которыми смогли ознакомиться все осужденные и сотрудники учреждения. В мероприятии были задействованы 4 осужденных.

«В учреждении функционирует библиотека, где большинство осужденных проводит свое свободное время. Ведь, благодаря трудам писателей, люди могут узнавать обо всем новом, переживать эмоции от прочитанных книг, выражать чувства в стихах и песнях, написанных поэтами », - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  заклдюченные писательницы, праздник, харьков колония
 
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