Жанщины-заключенные в ГУ «Качановская исправительная колония (№ 54)» отметили Всемирный День писателя

05.03.2020 14:23

Окрыленные лаврами Агаты Кристи, с наступлением весны сиделицы находят выход романтическим чувствам в самодеятельности и конкурсе сочинений и стихов.

Во время мероприятия осужденными, которые принимают участие в самодеятельных организациях, была организована и проведена информационная беседу, посвященную творчеству выдающихся писателей. Среди осужденных был проведен конкурс сочинений, стихов под эпиграфом Юрия Покальчука: «Жизнь - это поэзия, ежесекундно и мы можем переживать ее в полную силу и можем быть глухими и слепыми к ней».

Лучшие произведения были размещены на выставке, с которыми смогли ознакомиться все осужденные и сотрудники учреждения. В мероприятии были задействованы 4 осужденных.

«В учреждении функционирует библиотека, где большинство осужденных проводит свое свободное время. Ведь, благодаря трудам писателей, люди могут узнавать обо всем новом, переживать эмоции от прочитанных книг, выражать чувства в стихах и песнях, написанных поэтами », - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.