05.03.2020 13:32

Благодійники з Нюрнберга передали харків'янам матеріальну допомогу

Представники німецької організації «Фонд робітничої благодійності» та благодійного фонду «Друзі природи» перебувають з візитом у Харкові.



//city.kharkov.ua

Сьогодні, 5 березня, голова громадської організації «Фонд робітничої благодійності» Фріц Кьорбер з міста-побратима Нюрнберга та члени фонду «Друзі природи» зустрілися з заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світланою Горбуновою-Рубан.

Як повідомила віце-мер, Фріц Кьорбер і його команда щороку приїжджають до Харкова, щоб допомогти малозабезпеченим, одиноким, літнім харків'янам і тяжкохворим дітям.

«Сьогодні знову буде надано матеріальну допомогу за зверненнями громадян, будемо дивитися, як працює 16-я лікарня, якій систематично допомагають Фріц Кьорбер і його команда. Обговоримо нові проєкти, які наші партнери готові нам запропонувати. Фріц Кьорбер завжди приїжджає з пропозиціями, і я з нетерпінням чекаю наших продуктивних зустрічей», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Сьогодні німецькі благодійники передали 150 малозабезпеченим харків'янам по 30 євро. Крім того, в цей візит вони відвідають територіальний центр соціального обслуговування Московського району, якому допомагають багато років. Меценати передають кошти для закупівлі продовольчих наборів, а тепер мають намір надавати таку ж допомогу жителям Київського району (одиноким, літнім громадянам та людям з інвалідністю). Для цього Фріц Кьорбер і його колеги відвідають терцентр Київського району та обговорять передачу фінансування з Німеччини для закупівлі продуктів.

«28 років я приїжджаю до вашого міста, і за цей час нам вдалося надати допомогу багатьом людям. Ми маємо намір продовжити нашу роботу, постараємося допомогти 16-й лікарні, дитячому хоспісу і будемо освоювати нові об'єкти», - повідомив Фріц Кьорбер.

Також представники фонду «Друзі природи» мають намір надати грошову допомогу дитині, яка проходить лікування у Харківській міській дитячій клінічній лікарні №16 і потребує трансплантації кісткового мозку.