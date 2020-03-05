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05.03.2020  13:32   

Благодійники з Нюрнберга передали харків'янам матеріальну допомогу

Представники німецької організації «Фонд робітничої благодійності» та благодійного фонду «Друзі природи» перебувають з візитом у Харкові.


//city.kharkov.ua
Сьогодні, 5 березня, голова громадської організації «Фонд робітничої благодійності» Фріц Кьорбер з міста-побратима Нюрнберга та члени фонду «Друзі природи» зустрілися з заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світланою Горбуновою-Рубан.
 
Як повідомила віце-мер, Фріц Кьорбер і його команда щороку приїжджають до Харкова, щоб допомогти малозабезпеченим, одиноким, літнім харків'янам і тяжкохворим дітям.
 
«Сьогодні знову буде надано матеріальну допомогу за зверненнями громадян, будемо дивитися, як працює 16-я лікарня, якій систематично допомагають Фріц Кьорбер і його команда. Обговоримо нові проєкти, які наші партнери готові нам запропонувати. Фріц Кьорбер завжди приїжджає з пропозиціями, і я з нетерпінням чекаю наших продуктивних зустрічей», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
 
Сьогодні німецькі благодійники передали 150 малозабезпеченим харків'янам по 30 євро. Крім того, в цей візит вони відвідають територіальний центр соціального обслуговування Московського району, якому допомагають багато років. Меценати передають кошти для закупівлі продовольчих наборів, а тепер мають намір надавати таку ж допомогу жителям Київського району (одиноким, літнім громадянам та людям з інвалідністю). Для цього Фріц Кьорбер і його колеги відвідають терцентр Київського району та обговорять передачу фінансування з Німеччини для закупівлі продуктів.
 
«28 років я приїжджаю до вашого міста, і за цей час нам вдалося надати допомогу багатьом людям. Ми маємо намір продовжити нашу роботу, постараємося допомогти 16-й лікарні, дитячому хоспісу і будемо освоювати нові об'єкти», - повідомив Фріц Кьорбер.
 
Також представники фонду «Друзі природи» мають намір надати грошову допомогу дитині, яка проходить лікування у Харківській міській дитячій клінічній лікарні №16 і потребує трансплантації кісткового мозку.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  немцы, благотворительность, харьков
 
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