Главная Новости Общество В Індустріальному районі привітали жінок з 8 Березня (ФОТО)
05.03.2020  11:41   

В Індустріальному районі привітали жінок з 8 Березня (ФОТО)

Концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню, відбувся 4 березня в Будинку культури «ХАРП» в Індустріальному районі.


://city.kharkov.ua

У святковому заході взяли участь близько 500 представниць установ охорони здоров'я, освіти, комунальних і соціальних служб, а також промислових підприємств, поліції і громадських організацій району.

Усіх присутніх з прийдешнім святом привітала голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна. Вона вручила найкращим робітницям району Подяки міського голови, а також грамоти і подяки Адміністрації Індустріального району.

«Бажаю вам любові, сімейного благополуччя та нових професійних досягнень. Нехай вас ніколи не обходять турбота і увага чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог», - сказала Ольга Вельможна.

Для гостей святкового заходу виступили кращі творчі колективи району.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравления, праздник, 8 марта, администрация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.12 Общество Президент Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством 25.12 Экономика и промышленность Накануне Рождества Госуправление по охране труда вместо сводки о нарушениях разместило познавательный мультфильм (ВИДЕО) 06.12 Общество Подопечных дома престарелых поздравили с наступающими праздниками
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 