В Індустріальному районі привітали жінок з 8 Березня (ФОТО)

Концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню, відбувся 4 березня в Будинку культури «ХАРП» в Індустріальному районі.
У святковому заході взяли участь близько 500 представниць установ охорони здоров'я, освіти, комунальних і соціальних служб, а також промислових підприємств, поліції і громадських організацій району.
Усіх присутніх з прийдешнім святом привітала голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна. Вона вручила найкращим робітницям району Подяки міського голови, а також грамоти і подяки Адміністрації Індустріального району.
«Бажаю вам любові, сімейного благополуччя та нових професійних досягнень. Нехай вас ніколи не обходять турбота і увага чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог», - сказала Ольга Вельможна.
Для гостей святкового заходу виступили кращі творчі колективи району.
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