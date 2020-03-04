04.03.2020 10:34

У Харкові відкриють меморіальну дошку математику Сергію Бернштейну

Меморіальна дошка одному з видатних математиків ХХ століття Сергію Бернштейну буде відкрита на вул. Багалія, 13, де він жив з 1917 по 1933 рік.



// Википедия

Відкриття меморіальної дошки Сергію Бернштейну відбудеться 5 березня.

Цього дня виповнюється 140 років від дня народження видатного вченого.

Дошку буде відкрито на будинку, де мешкав математик.

Початок заходу - о 15:30.

Довідка. Сергій Бернштейн народився 5 березня 1880 року в Одесі.



Вищу освіту і вчений ступінь доктора математичних наук здобув у Парижі. У 1908 році оселився в Харкові, де працював професором математики у Харківських вищих жіночих курсах та у Харківському університеті.



У 1928-1931 роках був директором організованого ним Харківського науково-дослідного математичного інституту.



У 1933 році переїхав до Ленінграда, а пізніше - до Москви.



Наукові праці вченого належать до трьох напрямків математики: до теорії інтегрування диференціальних рівнянь, до вчення про наближене вираження функцій за допомогою многочленів і до теорії ймовірностей.



Академік АН УРСР, Почесний доктор Паризького та Алжирського університетів, дійсний член Паризької, Болгарської академій наук.



Помер Сергій Бернштейн 26 жовтня 1968 року в Москві.