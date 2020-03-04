Главная Новости Общество У Харкові відкриють меморіальну дошку математику Сергію Бернштейну
04.03.2020  10:34   

У Харкові відкриють меморіальну дошку математику Сергію Бернштейну

Меморіальна дошка одному з видатних математиків ХХ століття Сергію Бернштейну буде відкрита на вул. Багалія, 13, де він жив з 1917 по 1933 рік.


// Википедия

Відкриття меморіальної дошки Сергію Бернштейну відбудеться 5 березня.

Цього дня виповнюється 140 років від дня народження видатного вченого.

Дошку буде відкрито на будинку, де мешкав математик.

Початок заходу - о 15:30.

Довідка. Сергій Бернштейн народився 5 березня 1880 року в Одесі.

Вищу освіту і вчений ступінь доктора математичних наук здобув у Парижі. У 1908 році оселився в Харкові, де працював професором математики у Харківських вищих жіночих курсах та у Харківському університеті.

У 1928-1931 роках був директором організованого ним Харківського науково-дослідного математичного інституту.

У 1933 році переїхав до Ленінграда, а пізніше - до Москви. 

Наукові праці вченого належать до трьох напрямків математики: до теорії інтегрування диференціальних рівнянь, до вчення про наближене вираження функцій за допомогою многочленів і до теорії ймовірностей.

Академік АН УРСР, Почесний доктор Паризького та Алжирського університетів, дійсний член Паризької, Болгарської академій наук.

Помер Сергій Бернштейн 26 жовтня 1968 року в Москві.

Источник:   ХМР
 Тэги:  меморияльная доска, харьков, бернштейн
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Общество Автору знаменитого учебника по геометрии открыли барельеф в Харькове
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 