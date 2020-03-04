У Харкові відкриють меморіальну дошку математику Сергію Бернштейну

Меморіальна дошка одному з видатних математиків ХХ століття Сергію Бернштейну буде відкрита на вул. Багалія, 13, де він жив з 1917 по 1933 рік.
Відкриття меморіальної дошки Сергію Бернштейну відбудеться 5 березня.
Цього дня виповнюється 140 років від дня народження видатного вченого.
Дошку буде відкрито на будинку, де мешкав математик.
Початок заходу - о 15:30.
Довідка. Сергій Бернштейн народився 5 березня 1880 року в Одесі.
Вищу освіту і вчений ступінь доктора математичних наук здобув у Парижі. У 1908 році оселився в Харкові, де працював професором математики у Харківських вищих жіночих курсах та у Харківському університеті.
У 1928-1931 роках був директором організованого ним Харківського науково-дослідного математичного інституту.
У 1933 році переїхав до Ленінграда, а пізніше - до Москви.
Наукові праці вченого належать до трьох напрямків математики: до теорії інтегрування диференціальних рівнянь, до вчення про наближене вираження функцій за допомогою многочленів і до теорії ймовірностей.
Академік АН УРСР, Почесний доктор Паризького та Алжирського університетів, дійсний член Паризької, Болгарської академій наук.
Помер Сергій Бернштейн 26 жовтня 1968 року в Москві.
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