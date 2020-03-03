Прощеное воскресенье в Харьковском СИЗО (ФОТО)

29 февраля 2020 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» для осужденных и заключенных организовали празднование «Масленицы».
Накануне Прощеное воскресенье и великого поста настоятель Свято-Покровского Храма протоиерей Игорь провел беседу с осужденными прихожанами по православным традициям и поведения во время поста. Пожелав всем добра и мира священник угостил осужденных вкусными блинами с творогом и сладостями.
Начальник учреждения Евгений Бартощак поблагодарил священнослужителей за опеку об осужденных и отметил принципиальную важность духовной внимания с его стороны, что продолжается уже более 10 лет служения в следственном изоляторе.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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