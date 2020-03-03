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03.03.2020  10:56   

Прощеное воскресенье в Харьковском СИЗО (ФОТО)

29 февраля 2020 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» для осужденных и заключенных организовали празднование «Масленицы».


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Накануне Прощеное воскресенье и великого поста настоятель Свято-Покровского Храма протоиерей Игорь провел беседу с осужденными прихожанами по православным традициям и поведения во время поста. Пожелав всем добра и мира священник угостил осужденных вкусными блинами с творогом и сладостями.

Начальник учреждения Евгений Бартощак поблагодарил священнослужителей за опеку об осужденных и отметил принципиальную важность духовной внимания с его стороны, что продолжается уже более 10 лет служения в следственном изоляторе.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, прощение, харьков, пост, блины
 
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