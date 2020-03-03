03.03.2020 10:56

Прощеное воскресенье в Харьковском СИЗО (ФОТО)

29 февраля 2020 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» для осужденных и заключенных организовали празднование «Масленицы».



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Накануне Прощеное воскресенье и великого поста настоятель Свято-Покровского Храма протоиерей Игорь провел беседу с осужденными прихожанами по православным традициям и поведения во время поста. Пожелав всем добра и мира священник угостил осужденных вкусными блинами с творогом и сладостями.