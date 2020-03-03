Салтовское трамвайное депо проведет ярмарку вакансий

Предприятию нужны кондукторы, контролеры и слесари-ремонтники.
4 марта в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий КП «Салтовское трамвайное депо».
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Будут представлены вакансии:
– кондуктор общественного транспорта;
– контролер общественного транспорта;
– слесарь-ремонтник.
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