Питомцы харьковского зоопарка с аппетитом проводили масленницу (ФОТО, ВИДЕО)

Масленичная неделя в нашем зоопарке проходила чрезвычайно насыщенно. Блины ели, много и с разными начинками. Здесь и мешочки, и розы, и бабочки, и целые картины. Конечно, такие вкусности получили только те животные, которым не противопоказана блинная «диета».

Первооткрывателями-дегустаторами стали символы года – волшебные крысы Анфиса и Лариса. К блинам крысы остались равнодушными, зато изрядно измазались в сметане, буквально от усов и до кончика хвоста.

А вот хорек, понюхав блины с кусочками мяса и сметаной, сразу начал слизывать сметану, пробуя сам блин. Угощение ему настолько понравилось, что от удовольствия он даже закрывал глаза.

Для енотов Мена и Шоу мы приготовили блины с начинкой из яблок, моркови и повидла. Животные, увидев, что несут угощение, начали протягивать лапки, стараясь как можно скорее схватить еду. Блины разрывали, смакуя сладкой начинкой. Удовлетворив голод, попили водички, помыли лапы, а потом начали полоскать в воде и сами блины.

Не остались равнодушными к сладкой начинке и бурые капуцины. Блины с повидлом, орехами и сухофруктами они осторожно разворачивали и с удовольствием смаковали то орешек, то кусочек кураги.

А вот в вольер к фенекам залетела блинная бабочка. Именно так было оформлено угощение, украшенное кусочками яблок, киви, червями, калиной и сметаной. Попробовав праздничный обед, лисы начали прятать еду.

Блины для бегемота Степаниды были особенными. Овощная начинка из моркови, капусты, лука была завернута в лаваше с паприкой и шпинатом, а на десерт – круглые лаваши, покрытые тертыми яблоками, грушами, бананом и ягодами: черной смородиной, клубникой и крыжовником. Такое угощение Степанида ела с огромным удовольствием и в прекрасном настроении.

А вот кто получил не просто блины, а настоящее съедобное произведение искусства, так это пара наших очаровательных черно-бурых лисиц Джерри и Джина. Их ждала картина из блинов, где были розы, украшенные сметаной и черной смородиной, мешочки с мясной и рыбной начинкой, но самое главное – вкусная надпись «Зоо». Красивое исполнение и аромат блюда сразу привлекли внимание наших воспитанников. Джина наслаждалась блинами, а Джерри, как обычно, делал тайнички, пряча блины в домике. Но самец был избирательным – выбирал мешочки или кусочки, а вот розы, как любящий кавалер, оставил своей спутнице.