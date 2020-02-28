28.02.2020 17:57

Геннадий Кернес выделил основные особенности утвержденного на сессии отчета исполнительной власти за 2019 год

Городской голова подчеркнул, что особенностью отчета было показать стратегию развития Харькова и призвал критиков высылать свои замечания на его личные страницы в соцсетях.



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«Хочу, чтоб за информационным шумом получило внимание важное событие недели: Харьковский городской совет утвердил отчет исполнительных органов за 2019 год. Это цифры и факты, которые показывают реальные результаты во всех сферах жизнедеятельности. Каждая отрасль заслуживает внимания, сейчас коротко о главном:

Постоянная связь с людьми. Мои личные приемы проходят в горсовете, районных администрациях, в вузах, в больницах и на предприятиях. 1,5 млн обращений, принято в работу всеми службами. Главный социальный запрос – оплата лечения. Одноразовая помощь харьковчанам незащищенных категорий составила около 50 млн гривен.

Рекордная сумма - 120 млн - выделена на капитальный ремонт школ, продолжается восстановление закрытых ранее дошкольных учреждений. За год - 500 новых мест в детских садах, всего за последние годы - 26 садов для 6 тысяч малышей.

40 новых стадионов в школах и садиках в 2019 году, вообще за последние годы – больше ста стадионов и более 500 спортплощадок.

Главное в инфраструктуре – дороги, зоны рекреации, транспорт. Открыт обновленный Сад Шевченко, Саржин Яр, сквер Сафарова, Урбанпарк для экстремального спорта в Молодежном парке, Велоцентр и сеть велодорожек в Лесопарке. Продолжается строительство третьей линии метрополитена и Комплекса по переработке твердых бытовых отходов в Дергачах. Общее количество привлеченных иностранных инвестиций для этого – 350 млн евро.

70 млн гривен из городского бюджета - на льготные кредиты для молодых семей. Это абсолютный рекорд среди городов Украины. Семья с 1 ребенком – беспроцентный кредит, семья с 2 детьми – город оплачивает 25% тела кредита, 3 детей и более – город оплачивает половину стоимости жилья.

Мы задались целью не просто отчитаться, а показать стратегию. Отзывы об отчете вы можете писать на мои личные страницы в соцсетях» - говорится в сообщении.