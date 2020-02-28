28.02.2020 12:58

У місті пройде конкурс серед школярів з основ безпечної життєдіяльності

V Міський науково-практичний конкурс серед закладів загальної середньої освіти «Основи безпеки життєдіяльності» відбудеться завтра, 29 лютого, у Харківському національному університету міського господарства імені О.М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17).



//city.kharkov.ua

Це будуть командні та індивідуальні змагання учнів 8-11-х класів в умінні діяти в надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального і воєнного характеру, в тому числі у вмінні надавати першу медичну допомогу. Мета конкурсу - формування у учнів свідомого ставлення до життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій.

Цього року в конкурсі візьмуть участь 50 школярів з усіх районів Харкова та учні Харківського університетського ліцею. Їм належить виконати два теоретичних і одне практичне завдання.

Під час тестування діти продемонструють знання щодо створення безпечного простору, правил поведінки в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, розуміння сучасних небезпек для людини. При виконанні практичного завдання команди продемонструють навички надання домедичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій.

До оргкомітету та журі конкурсу увійдуть представники Департаменту освіти Харківської міської ради, Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Переможців нагородять дипломами Департаменту освіти і подарунками.

Початок заходу - о 9:45.

Конкурс організований Департаментом освіти спільно з Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова в рамках реалізації Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки.