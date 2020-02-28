28.02.2020 12:51

У міському центрі реабілітації «Промінь» відсвяткували Масляну

Захід з нагоди Масляної пройшов 27 лютого у Харківському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».



://city.kharkov.ua

У центрі відбувся святковий концерт, в якому взяли участь усі вихованці. Як повідомила директор центру Наталія Чаплигіна, для дітей цей виступ дуже важливий, тому що вони хочуть продемонструвати батькам свої досягнення. За її словами, педагоги центру пишаються тим, що тепер не вони ведуть на свято молодших дітей, а старші вихованці, які ними опікуються. «А це велика наша перемога», - зазначила Наталія Чаплигіна.

Також для вихованців і гостей установи приготували млинці, вареники та оладки. Як повідомила Світлана Щербак, яка сорок років працює кухарем, в цьому році страви готували за новими рецептами.

«Щоб тісто краще підходило, ми робимо опару для тіста на манній крупі, тоді млинці та оладки виходять пухкі і м'які. Якщо млинці заварити киплячим молоком, тоді вони будуть усі в дірочках. Я вже хоч і в віці, але дивлюся по телевізору рецепти, записую, хто що цікавого скаже, так що стараємося», - розповіла Світлана Щербак.

Крім того, директор центру Наталія Чаплигіна повідомила, що «Промінь» останнім часом став більш комфортним. За підтримки міської ради там утеплили фасад, замінили вікна, батареї, відремонтували кухню. Тепер в планах установи - обладнати комп'ютерний клас, сенсорну кімнату, а також взяти участь у міському конкурсі соціальних проєктів і в черговий раз разом поїхати на відпочинок на море.

Довідка. Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» - комунальний заклад, єдиний в Харкові, який опікується дітьми та підлітками з важкою розумовою відсталістю і займається комплексною психологічною, педагогічною, соціальною, трудовою реабілітацією осіб з інвалідністю. Робота центру спрямована на створення мережі безперервної комплексної реабілітації та адаптації осіб з інтелектуальною недостатністю до повноцінного суспільного життя.