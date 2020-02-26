26.02.2020 16:27

На Масляну рух по площі Свободи буде обмежено

Рух транспорту по майдану Свободи, на ділянці від перехрестя вул. Сумська – вул. Свободи до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, буде обмежено з 16:00 27 лютого до 17:00 2 березня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з підготовкою та святкуванням Масляної на площі Свободи.



Рух транспорту буде організовано по правій стороні пл. Свободи, на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера. Підвіз товарів народного споживання (сільськогосподарського і промислового виробництва) та продуктів громадського харчування здійснюватиметься з боку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.