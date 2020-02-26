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26.02.2020  16:27   

На Масляну рух по площі Свободи буде обмежено

Рух транспорту по майдану Свободи, на ділянці від перехрестя вул. Сумська – вул. Свободи до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, буде обмежено з 16:00 27 лютого до 17:00 2 березня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з підготовкою та святкуванням Масляної на площі Свободи.

Рух транспорту буде організовано по правій стороні пл. Свободи, на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера. Підвіз товарів народного споживання (сільськогосподарського і промислового виробництва) та продуктів громадського харчування здійснюватиметься з боку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Источник:   ХГС
 Тэги:  масленница, транспорт, движение, свободы
 
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