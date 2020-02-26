26.02.2020 15:25

Слесарей «Харьковгоргаза» наградили за спасение девочки, провалившейся под лед

Александр Голубков и Сергей Жижка получили грамоты от Харьковского горсовета



Александр Голубков и Сергей Жижка. Фото: "Харьковгоргаз"

Слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов «Харьковгоргаза» Александр Голубков и Сергей Жижка 26 февраля получили грамоты от Харьковского городского совета за спасение девочки, провалившейся под лед в районе Северной Салтовки.

Напомним, 19 февраля около 15:00 сотрудники компании выполняли работы на газопроводе и услышали призывы о помощи.

Выяснилось, что три девочки в возрасте 10-12 лет пошли гулять по водоему между улицами Натальи Ужвий и Метростроителей. Одна из них провалилась под лед. Газовщики бросились на помощь, и при помощи лестницы помогли пострадавшей выбраться. После происшествия девочки убежали домой. Информацию об инциденте подтвердили и в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Спасатели рассказали, что ребенку помогли до их приезда.