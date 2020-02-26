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26.02.2020  09:58   

Почесний харків'янин Сергій Тесленко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 26 лютого, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, голову Об'єднання профспілок Харківської області Сергія Тесленка.


// city.kharkov.ua

«Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, щедрої долі. Нехай Ваші найкращі якості – мудрість і виваженість, порядність, цілеспрямованість, відданість справі, високий професіоналізм – стануть запорукою успіху та нових досягнень.

Зичу Вам наснаги у відповідальній роботі на благо Харківщини», - сказано у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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