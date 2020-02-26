Почесний харків'янин Сергій Тесленко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 26 лютого, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, голову Об'єднання профспілок Харківської області Сергія Тесленка.
«Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, щедрої долі. Нехай Ваші найкращі якості – мудрість і виваженість, порядність, цілеспрямованість, відданість справі, високий професіоналізм – стануть запорукою успіху та нових досягнень.
Зичу Вам наснаги у відповідальній роботі на благо Харківщини», - сказано у привітанні міського голови.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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