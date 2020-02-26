26.02.2020 09:58

Почесний харків'янин Сергій Тесленко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 26 лютого, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, голову Об'єднання профспілок Харківської області Сергія Тесленка.



// city.kharkov.ua

«Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, щедрої долі. Нехай Ваші найкращі якості – мудрість і виваженість, порядність, цілеспрямованість, відданість справі, високий професіоналізм – стануть запорукою успіху та нових досягнень.

Зичу Вам наснаги у відповідальній роботі на благо Харківщини», - сказано у привітанні міського голови.