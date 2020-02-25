25.02.2020 16:38

В центр пробации нужен психолог и юрист

Соискателей ждут в городском центре занятости.



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26 февраля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий ГУ «Центр пробации» для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:

– специалист (психология)

– специалист (юрист).



Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).



Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.