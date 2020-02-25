В центр пробации нужен психолог и юрист

Соискателей ждут в городском центре занятости.
26 февраля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий ГУ «Центр пробации» для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:
– специалист (психология)
– специалист (юрист).
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).
Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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