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25.02.2020  16:38   

В центр пробации нужен психолог и юрист

Соискателей ждут в городском центре занятости.


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26 февраля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий ГУ «Центр пробации» для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:
– специалист (психология)
– специалист (юрист).

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).

Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  центр занятости, ярмарка вакансий, харьков
 
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