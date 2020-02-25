25.02.2020 11:32

Міська рада оголошує конкурс соціальних проектів

Засідання конкурсної комісії з визначення соціальних проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, відбулося 24 лютого в управлінні праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики.



://city.kharkov.ua

За підсумками засідання було затверджено: регламент роботи конкурсної комісії; напрямки конкурсу з визначення соціальних проєктів (заходів); граничні суми коштів по кожному напрямку; можливості реалізації проєктів на безфінансовій основі; кінцеву дату прийому конкурсних пропозицій; оголошення про проведення конкурсу.



Мета конкурсу - розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення міста Харкова, надання соціальних послуг певних пріоритетних напрямків, серед яких:



- впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з інвалідністю;

- розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують;

- надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам війни;

- супровід людей з інвалідністю, у тому числі - надання транспортної соціальної послуги для осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках та супровід осіб з інвалідністю по зору та слуху;

- надання соціально-психологічної підтримки та консультаційний супровід сімей;

- організація надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі екстреного реагування;

- надання допомоги бездомним та безпритульним;

- соціально-психологічна допомога і підтримка людей, які опинилися у складній життєвій ситуації (в тому числі залежних від психоактивних речовин);

- надання правової допомоги соціально вразливим верствам населення;

- здійснення заходів щодо підвищення якості надання соціальних послуг.



Проєкти, розроблені інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, будуть реалізовані за рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік. Обсяг фінансування одного проєкту (заходу) на один із напрямків становить до 100 тис. грн.



Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства мають подати конкурсну пропозицію у кількості двох друкованих примірників та на електронну адресу: [email protected] (у форматі PDF та Microsoft Word). Кінцева дата прийома - до 16:00 25 березня.

З більш детальною інформацією про оформлення конкурсної пропозиції та Положенням про конкурс можна ознайомитися тут.