24.02.2020 14:57

«Полезная программа» встретит Масленицу с блинами!

Во вторник, 25 февраля, в 10:00 на «Интере» выйдет праздничный спецвыпуск «Полезной программы», посвященный блинам – главному блюду Масленицы.



// inter.ua

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как приготовить самые вкусные блины. А звездные гости ток-шоу – народные артистки Украины Ольга Сумская и Оксана Пекун, шоумен Дмитрий Коляденко, певица Ярослава Руденко – поделятся полезными советами и семейными традициями празднования Масленицы.

Масница, Масляна, Масленица, Колодий… Как только не называли наши предки неделю перед Великим постом! В это время по старой славянской традиции люди весело провожали зиму и встречали весну. А еще устраивали настоящие народные гуляния и досыта наедались блинов.

«Наши предки к празднованию Масленицы относились очень серьезно и на каждый день этой недели имели отдельные традиции, – рассказывает Александр Лукьяненко. – В понедельник поминали умерших: утром свекры отправляли невестку к родителям, а вечером и сами приходили к сватам, чтобы поесть первых блинов и спланировать празднование. Во вторник – ухаживали. Парни катали девчат на санях и засылали сватов в надежде после Масленицы отгулять свадьбу. В среду зятья ходили к теще на блины. В четверг начинали гулянье и зазывали весну танцами и песнями. В пятницу теща шла к зятю, а тот старался всячески ей угодить. В субботу невестки приглашали в дом сестер мужа. А в воскресенье просили друг у друга прощения и провожали Масленицу ритуалом сожжения чучела».

Во время Масленой недели блины пекутся в огромном количестве, причем самые разные: из гречневой или пшеничной муки, большие – во всю сковородку или маленькие – с чайное блюдце. «Блин должен быть, как солнце, – ровный, круглый, красивый, а самое главное – вкусный, – считаетзаслуженная артистка Украины Ярослава Руденко. – Каждый год на Масленицу мы семьей собираемся за общим столом, чтобы полакомиться блинами с грибами, маком и творогом, а потом поем фольклорные песни, посвященные празднику».

У каждой хозяйки есть собственные рецепты и секреты приготовления блинов. «Чтобы ваш блин не оказался «комом», нужно хорошо разогреть сковороду и смазать ее кусочком сала, а в тесто добавить растительное масло, –советует народная артистка Украины Оксана Пекун. – У меня белорусские корни. Бабушка пекла толстые дрожжевые блины на кислом молоке. Это было необыкновенно вкусно!»

В нашей стране блины занимают особое место в рационе. «Тонкие блины очень популярны в украинской кухне, но особенно мы любим готовить их на Масленицу. С мясом, с овощами, ягодами, рыбой и прочими начинками, количество которых ограничивается только нашей фантазией, – рассказывает шеф-повар Евгений Клопотенко. – Украинцы любят экспериментировать, сейчас придуманы сотни новых рецептов: зеленые, красные, черно-белые. Самые необычные блины, которые я видел, – с начинкой из курицы и шоколада. Самые популярные – гречневые. Самые дорогие и модные – с красной рыбой и крем-сыром «Филадельфия». Но каким бы ни был рецепт, главное – готовить с любовью! Тогда все получится».

Как быстро сделать тесто? Каковы секреты удачных блинов? Блины каких известных украинских хозяек окажутся вкуснее – Ярославы Руденко, Ольги Сумской или Анны Яковлевны Билык? И как это блюдо готовят в других странах мира? Ответы на эти и многие другие вопросы – в праздничном спецвыпуске «Полезной программы» – во вторник, в 10:00 на «Интере».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 26 февраля, в 10:00 на «Интере» – программа о мясе кролика.

Крольчатина ценится во всем мире, так как содержит больше белка, чем говядина, баранина и свинина. К тому же мясо кролика более полезно: усваивается человеческим организмом на 90%, в то время как белки говядины, например, всего на 60%. Почему же кроличье мясо редко можно встретить на прилавках супермаркетов? На что следует обращать внимание, покупая крольчатину? С какими продуктами лучше компонуется это мясо, а с какими его сочетать не стоит? Сколько может храниться мясо кролика? И какое блюдо лучше готовить из передней, а какое – из задней части кролика, расскажут эксперты ток-шоу. Также полезными советами и своими любимыми рецептами поделится звездный гость программы, телеведущий Вячеслав Соломко.

В четверг, 27 февраля, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе горчицы.

Хотите добавить блюду «огонька»? Поможет самая популярная заправка на украинской кухне – горчица. Ведь с ней даже простые угощения становятся по-настоящему пикантными. Сейчас на прилавках магазинов стоит множество видов горчицы: баварская, итальянская, русская, американская, дижонская. Какая из них полезнее? Зависит ли польза горчицы от ее крепости? Как не обжечься с выбором приправы и найти качественную горчицу? Действительно ли она защищает от простуды? Можно ли с ее помощью похудеть? И насколько горчица эффективна как моющее средство? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук.

В пятницу, 28 февраля, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о кальмарах.

Мясо кальмаров богато белком, поэтому считается ценным и полезным продуктом в рационе человека. Кальмары варят, тушат, жарят, фаршируют, запекают, сушат, маринуют, добавляют в салаты и используют для суши. Но для всех ли они одинаково полезны? Какие виды кальмаров мы употребляем в пищу? В чем особенность каждого вида? Как по внешним признакам можно определить их качество? Действительно ли кальмар является диетическим продуктом, который способствует похудению? Как быстро почистить и разобрать тушку кальмара? Что лучше приготовить из каждой его части? И чем отличаются чернила каракатицы и осьминога от чернил кальмара? Среди экспертов выпуска – телеведущая Светлана Леонтьева.

А в субботу, 29 февраля, в 10:00 зрители увидят повтор выпуска «Полезной программы» о блинах.