24.02.2020 12:00

У Харкові пройде Студентська ліга «Що? Де? Коли?»

Другий відбірковий етап Студентської ліги зі спортивного варіанту гри «Що? Де? Коли?» сезону 2019/2020 рр. відбудеться 26 лютого на стадіоні «Металіст».



// city.kharkov.ua

У турнірі можуть взяти участь по дві команди від вищих навчальних закладів Харкова. Гравцям необхідно буде відповісти на 30 питань з різних областей історії, науки, культури, спорту тощо.

У фінал «Що? Де? Коли?», який відбудеться 19 березня, вийдуть 8 кращих команд.



Ведучою гри буде багаторазова переможниця чемпіонатів Харкова та України з інтелектуальних ігор, володарка «Кришталевої сови» Міжнародної Асоціації клубів «Що? Де? Коли?» Ольга Неумивакіна.

Початок реєстрації команд - о 18:30.



Місце проведення: конференц-зал ОСК «Металіст» (вул. Плеханівська, 65, VIP-сектор).



Організатор заходу - Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, Харківський міський центр дозвілля молоді та Центр інтелектуальної творчості «От ​​Винта».