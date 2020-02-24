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24.02.2020  12:00   

У Харкові пройде Студентська ліга «Що? Де? Коли?»

Другий відбірковий етап Студентської ліги зі спортивного варіанту гри «Що? Де? Коли?» сезону 2019/2020 рр. відбудеться 26 лютого на стадіоні «Металіст».


// city.kharkov.ua

У турнірі можуть взяти участь по дві команди від вищих навчальних закладів Харкова. Гравцям необхідно буде відповісти на 30 питань з різних областей історії, науки, культури, спорту тощо.

У фінал «Що? Де? Коли?», який відбудеться 19 березня, вийдуть 8 кращих команд.

Ведучою гри буде багаторазова переможниця чемпіонатів Харкова та України з інтелектуальних ігор, володарка «Кришталевої сови» Міжнародної Асоціації клубів «Що? Де? Коли?» Ольга Неумивакіна.

Початок реєстрації команд - о 18:30.

Місце проведення: конференц-зал ОСК «Металіст» (вул. Плеханівська, 65, VIP-сектор).

Організатор заходу - Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, Харківський міський центр дозвілля молоді та Центр інтелектуальної творчості «От ​​Винта».

Источник:   ХМР
 Тэги:  что где когда, харьков
 
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