У Харкові пройде Студентська ліга «Що? Де? Коли?»

Другий відбірковий етап Студентської ліги зі спортивного варіанту гри «Що? Де? Коли?» сезону 2019/2020 рр. відбудеться 26 лютого на стадіоні «Металіст».
У турнірі можуть взяти участь по дві команди від вищих навчальних закладів Харкова. Гравцям необхідно буде відповісти на 30 питань з різних областей історії, науки, культури, спорту тощо.
У фінал «Що? Де? Коли?», який відбудеться 19 березня, вийдуть 8 кращих команд.
Ведучою гри буде багаторазова переможниця чемпіонатів Харкова та України з інтелектуальних ігор, володарка «Кришталевої сови» Міжнародної Асоціації клубів «Що? Де? Коли?» Ольга Неумивакіна.
Початок реєстрації команд - о 18:30.
Місце проведення: конференц-зал ОСК «Металіст» (вул. Плеханівська, 65, VIP-сектор).
Організатор заходу - Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, Харківський міський центр дозвілля молоді та Центр інтелектуальної творчості «От Винта».
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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