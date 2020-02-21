21.02.2020 17:24

Харків’ян запрошують на пів фінал шкільної Ліги гумору

Півфінал XV сезону Харківської міської шкільної ліги гумору пройде 25 лютого в Палаці студентів НТУ «ХПІ» (вул. Пушкінська, 79/2).



// city.kharkov.ua

У грі візьмуть участь 13 кращих шкільних команд Харкова і одна команда з Сум. Вони зіграють два конкурси: «Візитна картка» та «Музичний біатлон».



Початок заходу – о 15:00.



Організатори – Харківський міський центр дозвілля молоді спільно з Департаментом освіти і Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту.