Харків’ян запрошують на пів фінал шкільної Ліги гумору

Півфінал XV сезону Харківської міської шкільної ліги гумору пройде 25 лютого в Палаці студентів НТУ «ХПІ» (вул. Пушкінська, 79/2).
У грі візьмуть участь 13 кращих шкільних команд Харкова і одна команда з Сум. Вони зіграють два конкурси: «Візитна картка» та «Музичний біатлон».
Початок заходу – о 15:00.
Організатори – Харківський міський центр дозвілля молоді спільно з Департаментом освіти і Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту.
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