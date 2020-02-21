Полезная программа: как выбрать качественный плавленый сыр?

На «Интере» вышел новый выпуск «Полезной программы». В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко, и эксперты проекта рассказали о том, чем полезен плавленый сыр и на что стоит обращать внимание при его выборе.
Плавленый сыр – любимый с детства продукт. Он долго хранится и отличается нежным вкусом. Но из чего готовят этот продукт и полезен ли он для нашего организма?
«Плавленый сыр – это твердый сыр, на который оказали воздействие соли-плавители, благодаря которым сыр консервируется и не дает бактериям испортить продукт, –объясняет Александр Лукьяненко. – Изготавливается плавленый сыр двумя способами. Первый – это классическая пастеризация: когда сыр подвергают термообработке при температуре от 75 до 85 градусов по Цельсию. Такой сыр еще называют «живым», ведь при данной температуре в нем остаются полезные вещества. И второй способ – стерилизация: эта технология предусматривает термообработку при температуре от 110 до 140 градусов. В нем уничтожаются не только вредные, но и полезные микроорганизмы».
По мнению врачей, качественный «живой» плавленый сыр представляет собой такой же полезный и питательный продукт, как и твердый сыр. «В нем много кальция, который необходим для формирования и укрепления зубов и костей, а фосфор улучшает состояние кожи, волос и ногтей, –говорит врач-гастроэнтеролог Елена Михайленко. – В состав плавленого сыра также входят жирорастворимые витамины: витамин А улучшает зрение, витамин D защищает организм от инфекций, а витамин Е уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний».
Врач отмечает: несмотря на очевидную пользу, плавленый сыр является калорийным продуктом, его жирность доходит до 55%, поэтому не рекомендуется употреблять его слишком много. Норма для взрослого здорового человека – не более одного брикета, то есть 100 г в сутки. А людям, страдающим ожирением или имеющим проблемы с обменом веществ, сыры показаны только в небольшом количестве. «Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии. Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты», – утверждает Елена Михайленко.
Также в «Полезной программе» рассказали, как выбрать качественный плавленый сыр. По словам эксперта по качеству молочной продукции Оксаны Прокопенко, следует обращать внимание на состав продукта, его цвет и срок годности:
Еще больше полезных советов о том, как выбирать плавленые сыры, – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»:
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