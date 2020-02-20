20.02.2020 17:19

У Харкові пройшов семінар щодо новацій на «ProZorro» (ФОТО)

Семінар, ініційований Харківською міською радою, щодо новацій функціонування веб-порталу «ProZorro», пройшов сьогодні, 20 лютого, у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.



//city.kharkov.ua

Зазначений захід спрямований на ознайомлення учасників закупівельного процесу зі змінами у роботі «ProZorro». 19 квітня почне діяти Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель». У семінарі взяли участь близько 260 осіб. З доповідями виступили генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний, керівник відділу по роботі з корпоративними клієнтами електронного майданчика «E-tender» Марія Шепель та директор з маркетингу «E-tender» Іванна Мельник.

Як повідомив, відкриваючи семінар, заступник Харківського міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв, Харків завжди був одним з перших міст, в яких впроваджувались нові електронні технології закупівельного процесу, зокрема, місто брало участь у пілотному проєкті електронних закупівель до введення в дію Закону України «Про публічні закупівлі», у створенні єдиного кабінету Замовника для надання відповідей на відгуки на веб-порталі «Дозорро», у проєкті продажу основних фондів, які підлягають списанню, через веб-портал «Прозорро.Продажі».

«Така практика, запроваджена Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, і надалі залишатиметься усталеною, сприятиме ефективності та прозорості закупівель. Нова редакція Закону прибирає певні прогалини у сфері публічних закупівель. Передбачені зміни стосуються всіх учасників закупівельного процесу та направлені на підвищення його ефективності», - зазначив Михайло Фатєєв.

За його словами, кардинальні зміни торкнулися допорогових закупівель, організації закупівельної діяльності замовників, відповідальності за порушення у сфері закупівель, прав та обов’язків учасників закупівельного процесу, інструментів для підвищення ефективності закупівель.

Як повідомив генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний, зміни до законодавства розробляли з 2017 року. Наразі можна виділити чотири блоки змін. Буде зменшено поріг закупівель, введено додаткові можливості для постачальників, які зможуть підвантажувати свої документи у разі, якщо припустилися технічних помилок. Також у замовників з’явиться можливість боротися з демпінговими цінами.

«Інший великий блок – це блок справедливості. Наше завдання – зробити оскарження в Антимонопольному комітеті з одного боку доступним для всіх, а з іншого - суттєво зменшити так званий тендерний «тролінг», коли люди просто платять по 5 тис. грн на 50-мільйонному тендері і затримують закупівлю, отримуючи важіль впливу на замовника. Крім того, є блок гармонізації з європейським законодавством - це наші обов’язки відповідно до Асоціації з ЄС, і блок, пов’язаний з цифровізацією, – збільшенням цифрових полів. Ці зміни можна назвати другою закупівельною революцією, тому що кількість змін дуже велика», - повідомив Василь Задворний.

Як зазначив генеральний директор ДП «Прозорро», в Україні проводиться близько 1 млн закупівель щорічно і близько 4 тис. закупівель – щодня. Мільйон закупівель оголошують приблизно 33-35 тис. замовників – школи, дитсадки, об’єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування, центральної влади. У публічних закупівлях беруть участь вже близько 230-250 тис. постачальників.

«ProZorro» спроможне зекономити державі до 1 млрд долл щорічно, залежно від курсу. Думаю, наступного року ці цифри збільшаться, бо збільшиться кількість закупівель, яка проводиться через систему, і завдяки запровадженню нових механізмів сподіваємося підвищувати ефективність системи», - уточнив Василь Задворний.

На семінарі генеральний директор ДП «Прозорро» також розповів про роботу «ProZorro Market», у якому закупають товари державні замовники, а представниці «E-tender» ознайомили учасників семінару з технічними особливостями роботи на електронному майданчику в особистих кабінетах. У процесі обговорення замовникам були надані рекомендації щодо оптимізації діяльності під час організації та проведення закупівель після вступу в дію нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі».