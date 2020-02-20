Главная Новости Общество У Харкові відкрилася Школа єдності
20.02.2020  14:19   

У Харкові відкрилася Школа єдності

Теоретико-практичний курс навчання «Школа єдності» стартував у Харкові в рамках проєкту «Розвиток волонтерства - запорука згуртованості громад» від громадської молодіжної організації «Харківський центр волонтерів».


//city.kharkov.ua
За словами президента ХЦВ Світлани Ситник, унікальністю та особливістю тренінгового курсу є те, що в ньому вдалося об'єднати в якості слухачів волонтерів, осіб з інвалідністю, тимчасових переселенців з Донбасу, членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, студентів і школярів.
 
«Разом вони отримають знання і навички з соціальної згуртованості, діалогу, можливостей і механізмів співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації, бізнес-сектором з метою реалізації власних ініціатив», - зазначила Світлана Ситник.
 
Вона також повідомила, що в рамках навчання використовуватимуться методики інклюзивного форум-театру, і учасники зможуть розвинути базові навички пошуку взаємовигідного співробітництва, вирішення проблем з урахуванням інтересів усіх залучених сторін. Також під час проведення занять вони ознайомляться з прикладами успішних соціальних проєктів і навчаться представляти власні проєкти, дізнаються, як розвивати соціальне партнерство.
 
Приєднатися до навчання у Школі єдності можна, написавши на електронну пошту Харківського центру волонтерів: [email protected]
Источник:   Міська рада
 Тэги:  школа единства, волонтерство, харьков, центр, форум-театр, инклюзив
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 