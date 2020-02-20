20.02.2020 14:19

У Харкові відкрилася Школа єдності

Теоретико-практичний курс навчання «Школа єдності» стартував у Харкові в рамках проєкту «Розвиток волонтерства - запорука згуртованості громад» від громадської молодіжної організації «Харківський центр волонтерів».



//city.kharkov.ua

За словами президента ХЦВ Світлани Ситник, унікальністю та особливістю тренінгового курсу є те, що в ньому вдалося об'єднати в якості слухачів волонтерів, осіб з інвалідністю, тимчасових переселенців з Донбасу, членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, студентів і школярів.

«Разом вони отримають знання і навички з соціальної згуртованості, діалогу, можливостей і механізмів співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації, бізнес-сектором з метою реалізації власних ініціатив», - зазначила Світлана Ситник.

Вона також повідомила, що в рамках навчання використовуватимуться методики інклюзивного форум-театру, і учасники зможуть розвинути базові навички пошуку взаємовигідного співробітництва, вирішення проблем з урахуванням інтересів усіх залучених сторін. Також під час проведення занять вони ознайомляться з прикладами успішних соціальних проєктів і навчаться представляти власні проєкти, дізнаються, як розвивати соціальне партнерство.