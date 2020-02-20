20.02.2020 09:02

Мистическая дата 20.02.2020: астрологи рассказали об опасностях дня и как загадывать желание

Этот день находится во власти Солнца, которое заставляет понять человека о том, что имеет истинную ценность.



//slovofraza.com

20 февраля 2020 года — это невероятное число, где комбинируются всего лишь две цифры. В этот день будут открыты Врата судьбы, которые помогут использовать этот день для достижения своих целей. В этот день добро перестает бороться со злом и все люди могут обрести достижение своих целей.



Все люди привыкли оценивать внешний мир. Но лишь 20.02.20 сможет помочь отбросить предрассудки и просто достичь своей цели. Но стоит помнить, что вселенная не состоит только из черного и белого. Если человек выйдет из дуальности, то сразу же поймет что нужно делать.



Если говорить о нумерологии, то цифра два обозначает гармонию между двумя состояниями. Об этом и говорит число 20.02.2020. Нужно осознать весь смысл этого дня для того, чтобы добиться успеха.



Но в этот день 20.02.2020 можно избавиться от проблем в энергетике с помощью вибрационных медитаций. Свечи этого дня фиолетовые или сиреневые, количество — 8 штук. Расставьте их в круг и положите в центр свое фото. Оставьте свечи какое-то время гореть, по окончании выбросите их, а фото уберите в альбом.



К тому же этот день находится во власти Солнца, которое заставляет понять человека о том, что имеет истинную ценность. Все эти факторы придают 20.02.2020 уникальность для того, чтобы достичь своих целей. Это идеальный день для того, чтобы начать направлять свою энергию на нужные дела.



Стоит помнить о том, что в этот день усиливается сила не только позитива, но и негатива. Если человек очень сильно подвержен плохому настроению, то стоит немного отстраниться от дел и начать созидать со стороны.



В этот день нужно заниматься духовными практиками, которые позволяют осознать всю важность того, что нужно жить здесь и сейчас.



Также нельзя забывать о том, что по своей сути деньги — это энергия. Поэтому нужно направлять свои свои духовные силы для того, чтобы поправить свое материальное положение.



Как загадывать желание в этот день?



Главный ритуал: Найдите 30-50 картинок того, чего вы желаете достичь, получить, испытать, можете скачать их на телефон в какую-то папку отдельную и туда залейте своих пару фотографий, чтобы эти картинки были связаны с вами и забудьте. Просто сделайте это и все, это достаточно, чтобы привлечь в вашу жизнь те обстоятельства, которые притянут ваши мечты в вашу жизнь. Идите дальше по зову сердца, души и тела.