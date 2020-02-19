19.02.2020 16:27

Харків бере участь у конференції з муніципальних інновацій в Ізраїлі (ФОТО)

Делегація Харківської міської ради бере участь у Міжнародній конференції з муніципальних інновацій «Muni World 2020», яка проходить з 18 по 20 лютого 2020 року в Тель-Авіві (Ізраїль).



//city.kharkov.ua

Візит відбувається на запрошення муніципалітету міста-партнера Харкова - Рішон-ле-Ціона. Головною темою конференції стала безпека у містах. У конференції беруть участь члени парламенту, міністри, представники армії та інших структур безпеки Держави Ізраїль, а також керівники органів місцевого самоврядування, представники економічних кіл Ізраїлю, науково-освітньої сфери та ін.

В рамках конференції проходить виставка «Muni Expo», присвячена інноваціям та технологіям «розумних» міст. В експозиції представлені технічні розробки понад 130 компаній і постачальників послуг з Ізраїлю та інших країн.

Як зазначили представники харківської делегації, участь у цих заходах дозволить ознайомитися з практичними інструментами реалізації інноваційних рішень, щоб в подальшому впровадити їх у Харкові.

Також з метою зміцнення співробітництва з містом-партнером Рішон-ле-Ціоном делегати з Харкова зустрінуться з представниками муніципалітету, в тому числі мером Разом Кінстліхом.