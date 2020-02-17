17.02.2020 11:08

У Немишлянському районі пройшли заходи, присвячені Афганській війні

Заходи, присвячені 31-й річниці виведення радянських військ з Афганістану, пройшли у Немишлянському районі.



// city.kharkov.ua

Пам'ять учасників бойових дій в Афганістані вшанували на Меморіалі Слави. У церемонії покладання квітів взяли участь представники районної адміністрації, громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Немишлянського району», городяни.

Цього ж дня з ініціативи районної адміністрації були організовані заходи із вшанування воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих військовослужбовців. За поданням Спілки ветеранів Афганістану сім'ї загиблих отримали від райадміністрації подарунки. У школах №2, 145 та гімназії №14 пройшли мітинги-реквієми в пам'ять про загиблих випускників «Болить і досі всім Афганістан». А для учнів старших класів загальноосвітніх установ №2, 11, 21, 32, 38, 49, 61, 63 провели екскурсії в кімнату бойової слави Спілки ветеранів Афганістану.



Довідка. Афганська війна (1979-1989) - військовий конфлікт на території Демократичної Республіки Афганістан. Виведення радянських військ з Афганістану, відповідно до укладених Женевських угод про політичне врегулювання становища навколо ДРА, розпочалося 15 травня 1988 року і тривало вісім місяців. 15 лютого 1989 року останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. З 2004 року цей день відзначається як День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.