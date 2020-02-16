Геннадій Кернес привітав з днем народження почесного харків’янина Валерія Бойка

Міський голова Геннадій Кернес привітав з днем народження Валерія Бойка - Почесного громадянина Харкова, доктора медичних наук, професора, директора Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева.
«Талант, професіоналізм, компетентність та енергійність - ось ті риси, які зробили Вас авторитетною, шанованою людиною. Нехай Ваше життя буде сповнене яскравими враженнями та приємними подіями.
Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальшої плідної діяльності», - сказано у привітанні.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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