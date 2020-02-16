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16.02.2020  13:54   

Геннадій Кернес привітав з днем народження почесного харків’янина Валерія Бойка

Міський голова Геннадій Кернес привітав з днем ​​народження Валерія Бойка - Почесного громадянина Харкова, доктора медичних наук, професора, директора Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева.


// city.kharkov.ua

«Талант, професіоналізм, компетентність та енергійність - ось ті риси, які зробили Вас авторитетною, шанованою людиною. Нехай Ваше життя буде сповнене яскравими враженнями та приємними подіями.

Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальшої плідної діяльності», - сказано у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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