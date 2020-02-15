15.02.2020 12:59

Сотні харків’ян вшанували пам’ять воїнів-афганців

Мітинг з нагоди 31-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану відбувся 15 лютого на меморіальному комплексі загиблих воїнів-інтернаціоналістів на вул. Культури.



// city.kharkov.ua

У заході взяли участь ветерани війни в Афганістані, родичі загиблих військових, керівництво міста та області, представники духовенства, громадських організацій і жителі міста. Присутні поклали до пам'ятника квіти та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан нагадала, що за 10 років військових дій в Афганістані загинули понад 200 харків'ян.



«Щороку харків'яни збираються біля цього пам'ятного знака, щоб згадати тих, хто не повернувся з Афганістану, і відсвяткувати цей день як перемогу в тій війні. Наші афганські організації, які працюють в Харкові, дуже згуртовані, самодостатні, вони здатні вирішувати самостійно безліч питань і завжди допомагають один одному. При цьому коли вони звертаються до міської ради по допомогу у вирішенні якихось проблем, когось пролікувати або допомогти фінансово, ми завжди готові їх підтримати, у нас дуже добрі з ними взаємини», - підкреслила віце-мер.



Зазначимо, що воїнам-афганцям надається 100%-а пільга на оплату послуг ЖКГ, виплачується матеріальна допомога та ін.



Довідка. Афганська війна (1979-1989) - військовий конфлікт на території Демократичної Республіки Афганістан. Виведення радянських військ з Афганістану, відповідно до укладених Женевських угод про політичне врегулювання становища навколо ДРА, розпочався 15 травня 1988 року і тривало вісім місяців. 15 лютого 1989 року останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. З 2004 року цей день відзначається як День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.