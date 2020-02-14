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14.02.2020  13:55   

В Харькове умер главный «сурковед» Украины Виктор Токарский

Доктор биологических наук и профессор Виктор Токарский умер после продолжительной болезни.


://2day.kh.ua/

Жизнь Виктора Токарского, который долгое время был хранителем байбака Тимки, оборвалась на 65 году жизни.

Виктору Токарскому 2 февраля исполнилось 65 лет, 14 февраля его не стало. Информацию об этом KHARKIV Today сообщила секретарь кафедры зоологии биофака ХНУ имени Каразина Наталья Чеберяченко. Виктор Токарский умер после продолжительной болезни.

По словам пресс-секретаря вуза Лилии Змий, о прощании с Виктором Токарским сообщат дополнительно. 

Напомним, вся Украина знала Виктора Токарского — как главного "сурковеда" страны, смотрителя степного сурка-предсказателя погоды Тимки. Ученый с 2004 года был опекуном сначала Тимки-первого, а потом – Тимки-второго. 

Источник:   КТ
 Тэги:  сурок, весна, харьков, встреча, память
 
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