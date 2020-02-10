10.02.2020 09:53

Почесний харків’янин Іван Неклюдов відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 10 лютого, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, доктора наук, академіка НАНУ Івана Неклюдова.



// city.kharkov.ua

«Ваші багаторічна науково-педагогічна діяльність і заслуги в області розвитку вітчизняної науки і техніки, досягнення у сфері вищої освіти здобули широке громадське визнання та повагу не тільки в Україні, а й за її межами.



Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя та невичерпної життєвої енергії. Нехай Ваші глибокі знання та багатий професійний досвід сприяють реалізації подальших намічених планів!» - сказано у привітанні міського голови.