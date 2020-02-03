03.02.2020 15:31

Полезная программа: как выбрать сладкие апельсины?

Во вторник, 4 февраля, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – об апельсинах. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, на что обращать внимание при выборе этих цитрусовых, чем они полезны и чем отличаются разные сорта.



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Яркий цвет, насыщенный вкус, витаминный состав – все это делает апельсин одним из самых популярных фруктов в мире. Эти цитрусовые часто едят, например, для того, чтобы побороть авитаминоз или повысить иммунитет. В одном крупном плоде содержится необходимая нашему организму суточная норма витамина С. Апельсины также используют как приправу к разным блюдам, они помогают желудку быстрее переварить тяжелую пищу. Есть и весьма оригинальные способы применения этих фруктов. Например, на Ямайке их используют для мытья посуды и полов: сок цитрусовых хорошо очищает поверхности от грязи и жира.

«Польза апельсинов – в их богатейшем составе, –говорит диетолог Борис Скачко.– В этих фруктах содержатся флавоноиды, которые предотвращают развитие глазных болезней. А витамин С укрепляет капилляры и замедляет развитие катаракты. Если ежедневно съедать по одному апельсину, то можно на 60% снизить риск возникновения проблем со зрением. А еще кисло-сладкая мякоть и сок этих фруктов улучшают переваривание пищи, поэтому апельсины рекомендованы для диетического питания. Главное, не переусердствовать. Употребление большого количества цитрусовых оказывает раздражающее влияние на слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому апельсины не рекомендуются при язве, гастрите, колите и холецистите».

На что стоит обращать внимание при выборе апельсина? Как аккуратно и быстро почистить фрукт? Как часто можно пить апельсиновый сок? Чем полезна кожура? И как в домашних условиях можно приготовить апельсиновое масло? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству фруктов Максим Диденко, диетолог Борис Скачко, кондитер Елена Хант. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – певица Анна Добрыднева.

«Каждый выпуск «Полезной программы» – настоящая копилка полезных советов, – рассказывает Анна Добрыднева. – Цитрусовые давно занимают почетное место на моем столе. Но на съемках ток-шоу я впервые попробовала апельсины сорта «Шоколадный». Мне понравился их сладкий вкус и необычный оливковый цвет. Еще узнала о существовании пятиугольных апельсинов. И о том, что спелый плод может иметь кожуру зеленого цвета, а ярко-оранжевая окраска не всегда признак спелости. Чтобы выбрать сочные и сладкие цитрусовые, эксперты программы советуют покупать тяжелые и твердые на ощупь плоды. А я рекомендую почаще использовать апельсиновое эфирное масло для принятия ванн. Аромат апельсина поднимает настроение, снимает усталость и восстанавливает силы».

Те, кто интересуется созданием «Полезной программы», могут провести один день со съемочной группой и узнать, как отличить подделку от оригинального продукта или найти некачественный товар. Такой лот можно купить на сайте благотворительного аукциона deti.inter.ua. Все собранные средства пойдут для приобретения аппарата гемодиализа для детской клиники «Охмадет».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный апельсинам, смотрите завтра, 4 февраля, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 5 февраля, в 10:00 на «Интере» – выпуск о манке.

Слово «манна» упоминается в Библии. По преданию, когда Моисей водил евреев по пустыне, Бог каждое утро посылал им пищу: на земле появлялись белые съедобные крупинки. Когда люди увидели их впервые, стали кричать «мангу?», то есть – «что это?». Сегодня манная крупа доступна всем. Из нее готовят каши, запеканки, оладьи, суфле, пудинги, ее используют при приготовлении супов, котлет и различной выпечки. В чем польза манки? Есть ли в ней витамины? Какая калорийность у манной каши и можно ли набрать вес, если часто ее употреблять? От чего зависит появление комочков в каше? Как по указанной на этикетке информации выбрать самый полезный продукт? И как из обычной крупы научиться делать манные картины, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – шоумен Дмитрий Коляденко.

В четверг, 6 февраля, в 10:00 на «Интере» – программа об оливках.

Ветвь оливы по праву можно считать самым символичным растением в истории человечества: в разные времена и в разных странах оливу считали символом мира. Как правильно выбрать плоды этого дерева? Какие бывают виды консервированных оливок? Чем отличаются оливки от маслин? Какие плоды полезнее – бурые, зеленые или черные? Сколько соли содержится в одной банке консервированных оливок? Почему этот продукт пробуждает аппетит и улучшает пищеварение? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный гость выпуска – телеведущая Светлана Вольнова.

В пятницу, 7 февраля, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный мясной вырезке.

Вырезка считается наиболее ценной частью мясной туши. Поэтому недобросовестные и находчивые продавцы часто обманывают неопытных покупателей, продавая им другое мясо под видом вырезки. Какое именно мясо считается вырезкой? Чем говяжья вырезка полезнее свиной или бараньей? Как лучше готовить говяжью вырезку – жарить, варить, запекать? И с каким гарниром полезнее ее есть? Звездный гость программы – шоумен Максим Нелипа.

А в субботу, 8 февраля, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу о сардельках (повтор от 03.10.2019).

Сочные, ароматные сардельки – настоящая палочка-выручалочка для хозяек. Они быстро варятся и способны полностью удовлетворить потребность организма в потерянных калориях при больших физических нагрузках. Но задумывались ли вы, что может быть в составе сардельки, кроме мясного фарша? По каким признакам отличить качественные изделия от опасных для здоровья? Чем сарделька отличается от сосиски? И какое оригинальное блюдо можно приготовить из этих мясных изделий? Выбрать самые полезные сардельки поможет ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу, среди которых – радиоведущая Виктория Зубрейчук.