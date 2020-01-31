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31.01.2020  17:26   

В Алексеевском исправительной колонии (№25) проведен «Родительский день» (ФОТО)

31 января 2020 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» был проведен «Родительский день», на который пригласили родных осужденных.


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Гости ознакомились с условиями отбывания наказания их близких, посетили медицинскую часть учреждения, где осмотрели оборудования медицинских кабинетов, палаты, в которых лечатся осужденные, пообщались с врачами учреждения, получили ответы на вопросы о предоставлении осужденным медицинской помощи. После чего посетили Храм Святого Николая при учреждении и посетили отделения социально-психологической службы, в котором проживают их близкие. Также гости посетили пекарни и столовой учреждения, где имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и блюда из обеденного рациона осужденных.
В конце экскурсии гости посетили клуб учреждения, где и состоялась их встреча с близкими, после чего написали Письма - благодарности.
 
«Проведение  «Родительского дня» - очень важное событие в жизни осужденных и их близких. Это и возможность увидеть воочию условия, в которых содержатся их близкие, и еще одна возможность пообщаться с родным человеком », - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Дмитренко.
 
 
 
Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, свидание, посещение
 
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