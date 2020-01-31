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31.01.2020  11:21   

Сьогодні день народження почесного харків'янина Володимира Мисика

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 31 січня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Володимира Мисика.


://city.kharkov.ua

«Бажаю міцного здоров'я, добра, благополуччя, стабільності у справах і досягнення всіх намічених цілей.

Нехай робота приносить радість, а в сім'ї панує гармонія та взаєморозуміння. Миру і злагоди Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, гражданин, почетный
 
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