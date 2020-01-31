Сьогодні день народження почесного харків'янина Володимира Мисика

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 31 січня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Володимира Мисика.
«Бажаю міцного здоров'я, добра, благополуччя, стабільності у справах і досягнення всіх намічених цілей.
Нехай робота приносить радість, а в сім'ї панує гармонія та взаєморозуміння. Миру і злагоди Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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