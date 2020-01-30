30.01.2020 12:47

Назад в 90-е: Украина на 8 месте в мире по количеству мигрантов

По количеству мигрантов нас незначительно обогнала Сирия.



фото: brookings.edu

Об этом свидетельствуют данные ООН о миграции народов и диаспорах в мире.

«Украина на 8 месте с оценкой в около 5,9 млн мигрантов – цифра почти такая же, как на начало 90-х годов (тогда отток людей был связан с несколькими волнами еврейской эмиграции 70-х и 80-х)», – пишет в фейсбуке заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Где нас больше всего

Большинство эмигрировавших украинцев живет в Польше, Канаде, США, Германии, Израиле, Австралии, а также странах бывшего СССР.

Кто нас обошел

Украинцев за рубежом по количеству обошли:

Сирия – более 8 млн,

Бангладеш – 7.8 млн,

Пакистан – 6.3 млн.

Лидеры миграции

Первое и второе место разделили индусы и мексиканцы.

В мире за пределами Индии по оценкам сейчас около 17.5 млн. Параллельно с мексиканцами они уже давно превысили количество эмигрантов из СССР/России.

На третье место вышли китайцы.

Чайна-тауны появляются во многих странах и столицах.