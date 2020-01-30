Назад в 90-е: Украина на 8 месте в мире по количеству мигрантов

По количеству мигрантов нас незначительно обогнала Сирия.
Об этом свидетельствуют данные ООН о миграции народов и диаспорах в мире.
«Украина на 8 месте с оценкой в около 5,9 млн мигрантов – цифра почти такая же, как на начало 90-х годов (тогда отток людей был связан с несколькими волнами еврейской эмиграции 70-х и 80-х)», – пишет в фейсбуке заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
Большинство эмигрировавших украинцев живет в Польше, Канаде, США, Германии, Израиле, Австралии, а также странах бывшего СССР.
Кто нас обошел
Украинцев за рубежом по количеству обошли:
Сирия – более 8 млн,
Бангладеш – 7.8 млн,
Пакистан – 6.3 млн.
В мире за пределами Индии по оценкам сейчас около 17.5 млн. Параллельно с мексиканцами они уже давно превысили количество эмигрантов из СССР/России.
Чайна-тауны появляются во многих странах и столицах.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажность:
давление:
ветер: