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30.01.2020  12:47   

Назад в 90-е: Украина на 8 месте в мире по количеству мигрантов

По количеству мигрантов нас незначительно обогнала Сирия.


фото: brookings.edu

Об этом свидетельствуют данные ООН о миграции народов и диаспорах в мире.

«Украина на 8 месте с оценкой в около 5,9 млн мигрантов – цифра почти такая же, как на начало 90-х годов (тогда отток людей был связан с несколькими волнами еврейской эмиграции 70-х и 80-х)», – пишет в фейсбуке заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Где нас больше всего

Большинство эмигрировавших украинцев живет в Польше, Канаде, США, Германии, Израиле, Австралии, а также странах бывшего СССР.

Кто нас обошел

Украинцев за рубежом по количеству обошли:

Сирия – более 8 млн,

Бангладеш – 7.8 млн,

Пакистан – 6.3 млн.

Лидеры миграции

  • Первое и второе место разделили индусы и мексиканцы.

В мире за пределами Индии по оценкам сейчас около 17.5 млн. Параллельно с мексиканцами они уже давно превысили количество эмигрантов из СССР/России.

  • На третье место вышли китайцы.

Чайна-тауны появляются во многих странах и столицах.

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  миграция, переселение
 
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