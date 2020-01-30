30.01.2020 14:32

Киевский торт свел в суде Roshen и Хладпром

Кондитерская корпорация Roshen судится за право использования ТМ «Киевский торт» с харьковским производителем мороженного – компанией Хладопром.



//otzovik.com

Об этом свидетельствуют данные в Госреестре судебных решений, пишет Лига.Бизнес



Согласно материалам дела, Roshen просит суд запретить Хладопрому использовать в своей деятельности в Украине обозначение «Киевский торт» как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для мороженого. Использование этих элементов, по мнению корпорации, нарушает права интеллектуальной собственности Roshen. Также кондитеры попросили суд изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с названными выше элементами и аннулировать свидетельство о регистрации на знак для товаров и услуг ТМ «Хрещатик Киевский торт».



В декабре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen в полном объеме.



Но 13 января компания Хладопром обратилась с апелляцией в Северный апелляционный суд Киева с требованием отменить решение суда первой инстанции.



Рассмотрение апелляции назначено на 11 февраля.



Roshen считает Киевский торт только своим. Споры по вопросам использования ТМ «Киевский торт» Roshen ведет с разными производителями еще с 2017 года. Компании удалось отстоять свое право на использование соответствующей ТМ у Киевского БКК – компании заключили мировую, а из ассортимента БКК пропал «Киевский торт». Также Roshen добилась остановки продаж Киевских тортов в сети Ашан, если это не торты производства корпорации. А производитель Киевского торта «Беллария» пытался отстоять свое право на выпуск известного кондитерского изделия.







