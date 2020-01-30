Главная Новости Общество Киевский торт свел в суде Roshen и Хладпром
30.01.2020  14:32   

Киевский торт свел в суде Roshen и Хладпром

Кондитерская корпорация Roshen судится за право использования ТМ «Киевский торт» с харьковским производителем мороженного – компанией Хладопром.


//otzovik.com

Об этом свидетельствуют данные в Госреестре судебных решений, пишет Лига.Бизнес

Согласно материалам дела, Roshen просит суд запретить Хладопрому использовать в своей деятельности в Украине обозначение «Киевский торт» как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для мороженого. Использование этих элементов, по мнению корпорации, нарушает права интеллектуальной собственности Roshen. Также кондитеры попросили суд изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с названными выше элементами и аннулировать свидетельство о регистрации на знак для товаров и услуг ТМ «Хрещатик Киевский торт».

В декабре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen в полном объеме.

Но 13 января компания Хладопром обратилась с апелляцией в Северный апелляционный суд Киева с требованием отменить решение суда первой инстанции.

Рассмотрение апелляции назначено на 11 февраля.

Roshen считает Киевский торт только своим. Споры по вопросам использования ТМ «Киевский торт» Roshen ведет с разными производителями еще с 2017 года. Компании удалось отстоять свое право на использование соответствующей ТМ у Киевского БКК – компании заключили мировую, а из ассортимента БКК пропал «Киевский торт». Также Roshen добилась остановки продаж Киевских тортов в сети Ашан, если это не торты производства корпорации. А производитель Киевского торта «Беллария» пытался отстоять свое право на выпуск известного кондитерского изделия.



 

Тэги:  торговая марка, хладпром, харьков, суд
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
31.08 Власть В Украине открыли доступ к заявкам на торговые марки 26.03 Экономика и промышленность Пломбир эскимо и Ситро: в Украину вернулись бренды 80-х
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 