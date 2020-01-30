30.01.2020 11:21

Новий бренд міста розробляють у Харкові

Засідання Харківського дипломатичного клубу, на якому обговорювалося, яким повинен бути бренд міста, відбулося 29 січня в Харківській міській раді.



// city.kharkov.ua

У ньому взяли участь представники Департаменту міжнародного співробітництва, Офісу реформ і представники іноземних консульств міста.



Як повідомила заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська, новий бренд повинен бути не просто логотипом, який передає візуальний образ міста, а й символізувати філософію Харкова.



«На сьогоднішній день в місті використовується, в тому числі на наших іміджевих заходах, бренд «Smart city». Це той підхід, який ми впродовж 10 років розробляли і просували. І зараз, звичайно ж, мова не йде про те, щоб щось кардинально змінити (хоча такий варіант не виключається), а ведеться робота над тим, щоб зрозуміти, що таке Харків, для кого це місто, яким ми його бачимо у майбутньому. І для цього ми залучили експертів, які в подальшому поділяться своєю точкою зору, своїм баченням Харкова», - зазначила Юлія Згурська.



До створення бренду, додала вона, в тому числі будуть залучені фахівці з міст-побратимів, щоб вони зі свого боку розповіли і показали, яким вони бачать Харків. Також буде проведено велике опитування серед відомих харків'ян, а також жителів країни, щоб дізнатися, які у них образи асоціюються з Харковом.



Своєю чергою керівник КУ «Офіс реформ» Михайло Лазарєв повідомив, що в подальшому бренд міста буде використаний при створенні масованої рекламної кампанії, для того щоб про Харків дізналися жителі інших країн.

«Для цієї роботи ми хочемо сформувати цілу концепцію. Це не історія про логотип, а дійсно стратегія про те, що Харків робить для того, щоб ви відкрили для себе це місто. Або як місце для життя, або в якості місця, куди ви інвестуєте, або як місто, звідки не хочеться їхати», - підсумував Михайло Лазарєв.



Довідка. Харківський дипломатичний клуб - це об'єднання, в засіданнях якого можуть брати участь не тільки дипломати, а й представники різних організацій. Основна мета діяльності клубу - популяризація міста Харкова та розвиток міжнародного співробітництва.