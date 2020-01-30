30.01.2020 09:13

Сильный ветер и мокрый снег: харьковчан предупредили о непогоде

Гидрометцентр опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий.



//million-wallpapers.ru

По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​31 января значений снег, метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.



В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.



30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый).



Осложнения погодных условий отвечает I уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог;



В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).