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30.01.2020  09:13   

Сильный ветер и мокрый снег: харьковчан предупредили о непогоде

Гидрометцентр опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий.


//million-wallpapers.ru

По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​31 января значений снег, метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый).

Осложнения погодных условий отвечает I уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог;

В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  непогода, харьков
 
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