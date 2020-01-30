Сильный ветер и мокрый снег: харьковчан предупредили о непогоде

Гидрометцентр опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий.
По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января значений снег, метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.
В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.
30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый).
Осложнения погодных условий отвечает I уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог;
В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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