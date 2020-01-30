Главная Новости Общество Харьковские загсы готовятся к свадебному буму в феврале
30.01.2020  08:29   

Харьковские загсы готовятся к свадебному буму в феврале

Две сотни влюбленных пар планируют заключить брак в «счастливые» дни февраля.


// Facebook

На регистрацию брака 14 февраля в Харькове подали заявления 92 пары, сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

По данным ведомства, по состоянию на 29 января заявления на то, чтобы зарегистрировать брак в День всех влюбленных 14 февраля, в Харькове подали 92 пары, еще одно заявление подано в рамках пилотного проекта "Брак за сутки".

Кроме того, поступило 90 заявлений на 20 февраля 2020 года (20.02.2020), еще два заявления на указанную дату поступившили в рамках проекта "Брак за сутки".

Тэги:  свадьба, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
16.01 Общество В женской тюрьме отгуляли свадьбу (ФОТО) 20.12 Криминал и происшествия В Харькове «Под венец» невеста пошла с криминальным приданым (ФОТО) 26.11 Общество У заключенных Харькова – свадебный бум (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 