30.01.2020 08:29

Харьковские загсы готовятся к свадебному буму в феврале

Две сотни влюбленных пар планируют заключить брак в «счастливые» дни февраля.



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На регистрацию брака 14 февраля в Харькове подали заявления 92 пары, сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.



По данным ведомства, по состоянию на 29 января заявления на то, чтобы зарегистрировать брак в День всех влюбленных 14 февраля, в Харькове подали 92 пары, еще одно заявление подано в рамках пилотного проекта "Брак за сутки".



Кроме того, поступило 90 заявлений на 20 февраля 2020 года (20.02.2020), еще два заявления на указанную дату поступившили в рамках проекта "Брак за сутки".