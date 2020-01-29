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29.01.2020  19:09   

Спасатели и педагоги медицинского колледжа обсудили воспитание у детей уважительного отношения к собственной безопасности (ФОТО)

29 января на базе Медицинского колледжа Харьковского национального медицинского университета состоялось совместное совещание с персоналом заведения и специалистами Холодногорского РО в Харькове ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области по поводу совершенствования методики проведения Недели знаний по безопасности жизнедеятельности.


://kh.dsns.gov.ua

В ходе совещания спасатели отметили важность проведения обучения студентов колледжа правилам безопасности жизнедеятельности время учебно-воспитательного процесса, в частности в формате Недели знаний по безопасности жизнедеятельности. 

Обычно в планы проведения этих тематических недель входит также и информационно-разъяснительная работа с педагогическим составом, обслуживающим персоналом и родителями учеников. Проведение информационно-разъяснительной работы по правилам пожарной безопасности с родителями во время родительских собраний является действенным способом воздействия на сознательное отношение ребенка к собственной безопасности и научит их грамотно действовать в случае возникновения каких-либо чрезвычайной ситуации - считают спасатели. Ведь именно родители имеют наибольший авторитет у детей.

Инспекторы Холодногорского РО также довели до сведения присутствующих информацию о количестве пожаров и чрезвычайных ситуаций, произошедших в районе, области и стране в целом. А еще они провели мастер класс и напомнили правила пользования огнетушителями.

 

Источник:   ГУ ГСЧСУ в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, воспитание, харьков, безопасность, дети
 
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