29.01.2020 19:09

Спасатели и педагоги медицинского колледжа обсудили воспитание у детей уважительного отношения к собственной безопасности (ФОТО)

29 января на базе Медицинского колледжа Харьковского национального медицинского университета состоялось совместное совещание с персоналом заведения и специалистами Холодногорского РО в Харькове ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области по поводу совершенствования методики проведения Недели знаний по безопасности жизнедеятельности.



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В ходе совещания спасатели отметили важность проведения обучения студентов колледжа правилам безопасности жизнедеятельности время учебно-воспитательного процесса, в частности в формате Недели знаний по безопасности жизнедеятельности.

Обычно в планы проведения этих тематических недель входит также и информационно-разъяснительная работа с педагогическим составом, обслуживающим персоналом и родителями учеников. Проведение информационно-разъяснительной работы по правилам пожарной безопасности с родителями во время родительских собраний является действенным способом воздействия на сознательное отношение ребенка к собственной безопасности и научит их грамотно действовать в случае возникновения каких-либо чрезвычайной ситуации - считают спасатели. Ведь именно родители имеют наибольший авторитет у детей.

Инспекторы Холодногорского РО также довели до сведения присутствующих информацию о количестве пожаров и чрезвычайных ситуаций, произошедших в районе, области и стране в целом. А еще они провели мастер класс и напомнили правила пользования огнетушителями.