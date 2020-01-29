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29.01.2020  11:44   

Геннадий Кернес отозвался на просьбу о помощи девушки с инвалидностью (ФОТО)

Мэр Харькова за счет личных средств подарил новую коляску, подобную той, которую у девушки украли.


://facebook.com/gennadykernes/

«В понедельник из соцсетей узнал, что у Ирины Сороки какие-то негодяи украли электропроводную коляску.

Сам не понаслышке знаю, как это, когда ты вдруг оказываешься ограниченным в привычном способе передвижения.

Уже к вечеру понедельника коляску нашел. В другом городе. Вчера ее доставили в Харьков и уже сегодня Ирина Сорока пересела на нее. Такую же, как у нее украли.

Ирина, желаю тебе, чтобы никто и никогда не смог тебя ни в чем ограничить и чтобы ты как можно реже сталкивалась со злой волей плохих людей. Удачи тебе, девочка!!!» - говорится в сообщении на страничке мэра в соцсетях.

 

Источник:   Геннадий Кернес / страница в соцсети
 Тэги:  коляска, кража, харьков, кернес, просьба, социальная сеть
 
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