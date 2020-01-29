29.01.2020 11:44

Геннадий Кернес отозвался на просьбу о помощи девушки с инвалидностью (ФОТО)

Мэр Харькова за счет личных средств подарил новую коляску, подобную той, которую у девушки украли.



://facebook.com/gennadykernes/

«В понедельник из соцсетей узнал, что у Ирины Сороки какие-то негодяи украли электропроводную коляску.

Сам не понаслышке знаю, как это, когда ты вдруг оказываешься ограниченным в привычном способе передвижения.

Уже к вечеру понедельника коляску нашел. В другом городе. Вчера ее доставили в Харьков и уже сегодня Ирина Сорока пересела на нее. Такую же, как у нее украли.