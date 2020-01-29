Геннадий Кернес отозвался на просьбу о помощи девушки с инвалидностью (ФОТО)

Мэр Харькова за счет личных средств подарил новую коляску, подобную той, которую у девушки украли.
«В понедельник из соцсетей узнал, что у Ирины Сороки какие-то негодяи украли электропроводную коляску.
Сам не понаслышке знаю, как это, когда ты вдруг оказываешься ограниченным в привычном способе передвижения.
Уже к вечеру понедельника коляску нашел. В другом городе. Вчера ее доставили в Харьков и уже сегодня Ирина Сорока пересела на нее. Такую же, как у нее украли.
Ирина, желаю тебе, чтобы никто и никогда не смог тебя ни в чем ограничить и чтобы ты как можно реже сталкивалась со злой волей плохих людей. Удачи тебе, девочка!!!» - говорится в сообщении на страничке мэра в соцсетях.
День логики и прагматизма – может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажность:
давление:
ветер: