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29.01.2020  10:12   

Почесний харків’янин Микола Вахно відзначає ювілей

Харківський міський голова Геннадій Кернес 29 січня привітав з 70-річним ювілеєм Почесного громадянина міста Харкова, голову правління ПАТ «Хартрон», депутата Харківської обласної ради Миколу Вахна.


// city.kharkov.ua

«Ваше життя - це яскравий приклад чесного і сумлінного служіння Батьківщині, професіоналізму та наполегливості, високої відповідальності за справу. Освіченість і компетентність є складовими Вашого успіху та авторитету.

Бажаю Вам вірних друзів і надійних партнерів, життєвих сил і натхнення для реалізації найсміливіших планів і задумів. Нехай здоров'я і гарний настрій будуть сприяти подальшій успішній діяльності», - говориться у привітанні.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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