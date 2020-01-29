29.01.2020 10:12

Почесний харків’янин Микола Вахно відзначає ювілей

Харківський міський голова Геннадій Кернес 29 січня привітав з 70-річним ювілеєм Почесного громадянина міста Харкова, голову правління ПАТ «Хартрон», депутата Харківської обласної ради Миколу Вахна.



// city.kharkov.ua

«Ваше життя - це яскравий приклад чесного і сумлінного служіння Батьківщині, професіоналізму та наполегливості, високої відповідальності за справу. Освіченість і компетентність є складовими Вашого успіху та авторитету.

Бажаю Вам вірних друзів і надійних партнерів, життєвих сил і натхнення для реалізації найсміливіших планів і задумів. Нехай здоров'я і гарний настрій будуть сприяти подальшій успішній діяльності», - говориться у привітанні.