Почесний харків’янин Микола Вахно відзначає ювілей

Харківський міський голова Геннадій Кернес 29 січня привітав з 70-річним ювілеєм Почесного громадянина міста Харкова, голову правління ПАТ «Хартрон», депутата Харківської обласної ради Миколу Вахна.
«Ваше життя - це яскравий приклад чесного і сумлінного служіння Батьківщині, професіоналізму та наполегливості, високої відповідальності за справу. Освіченість і компетентність є складовими Вашого успіху та авторитету.
Бажаю Вам вірних друзів і надійних партнерів, життєвих сил і натхнення для реалізації найсміливіших планів і задумів. Нехай здоров'я і гарний настрій будуть сприяти подальшій успішній діяльності», - говориться у привітанні.
День логики и прагматизма – может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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