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29.01.2020  08:23   

Зима придет весной: народные синоптики обещают и мороз, и метели

Погода в Украине весной 2020 года может неприятно удивить жителей страны, которые расслабились после аномально теплой зимы.


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Ряд синоптиков утверждает, что морозы все же нагрянут в страну уже в конце февраля – начале марта 2020 года.

Так, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина весны 2020 года будет невероятно холодной, а в мае украинцев ждет засуха.

Морозы, по мнению синоптика, будут держаться до средины марта. Позже наступит потепление, но несущественное. Такая тенденция сохранится и в апреле – второй месяц весны будет холодным и сырым.

Лишь к концу апреля придет теплая и ясная погода. Май же принесет засуху и жару.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле – холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине – больше двух недель без осадков», – отметил Горбань.

А вот июнь и июль смогут компенсировать дефицит осадков. В первый и второй месяц лета, по мнению синоптика, будут часто идти дожди, которые принесут в Украину легкую прохладу.

Еще один народный синоптик Владимир Деркач считает, что морозы начнутся в Украине в конце февраля после потепления и «быстрой весны» во второй декаде месяца.

«Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода – будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе», – резюмировал он.

Источник:   ukr.life
 Тэги:  зима, прогноз погоды, погода
 
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