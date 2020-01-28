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28.01.2020  19:39   

Гендерна рівність: канадські фахівці в Харкові прочитали у лекцію

Другу лекцію на тему гендеру «Жінки в муніципальній політиці» сьогодні, 28 січня, прочитали у Харківській міській раді представники Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба (Канада).


//city.kharkov.ua
Перед лекцією заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан підкреслила, що з точки зору гендерної політики у Харківській міськраді дотриманий баланс.
 
«Серед заступників мера, директорів департаментів та голів райадміністрацій районів половина - це жінки. Всі вони справляються з покладеними на них функціями і завданнями. У виконавчих органах міської влади працює досить багато жінок, особливо в гуманітарній сфері. Це соціальний захист, освіта, охорона здоров'я. Присутність жінок з їхньою особливою філософією, прагненням до безконфліктності, компромісу, робить роботу органів місцевого самоврядування більш злагодженою, продуктивною. Ніяких утисків чи дискримінації ми на собі не відчуваємо. У нас дуже злагоджена робота, заснована на повазі», - зазначила віце-мер.
 
Під час лекції президент Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба Ралф Грейнін розповів про роль жінок у владі, проаналізував, скільки жінок в Україні та Канаді змогли обійняти посади в уряді, а також обговорив проблеми на шляху до гендерного паритету і способи їх розв'язання.
 
«Роль жінки у політиці, в органах влади на всіх рівнях дуже важлива. За час свого візиту і знайомства зі структурою місцевої влади я помітив, що у Харківській міськраді жінки відіграють важливу роль, особливо у соціальній сфері. Треба якомога більше жінок залучати до роботи в органах влади, заохочувати, задіювати. Їхню роль у владі складно переоцінити».
 
Ралф Грейнін розповів, що у 1990 році вийшла резолюція ООН, яка закликала країни дати можливість жінкам обійняти хоча б 30% керівних посад в урядах. За підсумками федеральних виборів у Канаді в 2019 році, жінки посіли 29% усіх місць, і це новий рекорд країни. У керівництві країни їх також майже 30%. І відсоток від виборів до виборів неухильно зростає.
 
На завершення зустрічі канадський лектор відповів на питання слухачів.
 
Нагадаємо, у Харкові з візитом перебувають представники Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба (Канада). Напередодні вони зустрілися зі Світланою Горбуновою-Рубан та головою депутатської групи з гендерних питань міської ради Ольгою Чичиною.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  гендерное равенство, харьков
 
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