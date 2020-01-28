28.01.2020 17:31

Харьковгоргаз проведет мини-ярмарку вакансий

Предприятию нужны монтер и слесари.



// Facebook

29 января в Харьковском городском центре занятости состоится презентация работодателя и мини-ярмарка вакансий АО «Харьковгоргаз» для лиц, желающих трудоустроиться.



Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).



Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.



Открыты следующие вакансии:

– монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии,

– слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов,

– слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,

– контролер газового хозяйства.