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28.01.2020  17:31   

Харьковгоргаз проведет мини-ярмарку вакансий

Предприятию нужны монтер и слесари.


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29 января в Харьковском городском центре занятости состоится презентация работодателя и мини-ярмарка вакансий АО «Харьковгоргаз» для лиц, желающих трудоустроиться.

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).

Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Открыты следующие вакансии:
– монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии,
– слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов,
– слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
– контролер газового хозяйства.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, харьков, трудоустройство, служба занятости
 
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