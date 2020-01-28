Харьковгоргаз проведет мини-ярмарку вакансий

Предприятию нужны монтер и слесари.
29 января в Харьковском городском центре занятости состоится презентация работодателя и мини-ярмарка вакансий АО «Харьковгоргаз» для лиц, желающих трудоустроиться.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Открыты следующие вакансии:
– монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии,
– слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов,
– слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
– контролер газового хозяйства.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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